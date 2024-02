"The Voice" : Alphonse chante "Fernand" de Jacques Brel - Vidéo

La première soirée des auditions à l'aveugle de la 13ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Alphonse, 17 ans. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour son audition à l'aveugle, Alphonse chante "Fernand" de Jacques Brel.

Alphonse, 17 ans, bon élève, chemise blanche et pantalon de costume, élégant intemporel, nostalgique et travailleur, n’écoute que de la musique d’époques qu’il n’a pas vécues. Il rêve d’être chanteur pour remettre au goût du jour les chansons à textes et les hommes qui ont la classe de Franck Sinatra. Il fait The Voice pour faire plaisir à sa maman et pour aller au bout de son rêve.

Alphonse va-t-il réaliser son rêve de faire se retourner un des fauteuils des coaches ?

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 10 février 2024 sur TF1