"The Voice" : Morpho chante "That's not how dreams are made" de Jasper Steverlink - Vidéo

La 7ème et dernière soirée des auditions à l'aveugle de la 13ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Morpho. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Morpho chante "That's not how dreams are made" de Jasper Steverlink pour son audition à l'aveugle.

Morpho est un artiste complet. Il aime la danse, la mode mais par-dessus tout le chant et fait très attention à l’image. Etudiant au conservatoire pour poursuivre son rêve. Il fait également des petits boulots pout s’en donner les moyens.

Sa passion c’est le chant mais à la base c’était la danse. Il en faisait 12 heures par semaine. Puis il découvre la musique qui détrône sa première passion. Il n’oublie pas sa discipline pour autant et rêve de pouvoir exploiter son talent de danseur sur scène quand il sera chanteur.

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 30 mars 2024 sur TF1