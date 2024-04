Désignée face à Arthur, Mia monte sur la scène de "The Voice" pour sa Cross Battle. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

La première Cross Battle de la soirée oppose Mia de la Team Mika à Arthur de la Team Bigflo et Oli.

La première à s'élancer est Mia. Elle avait fait se retourner les quatre coachs lors des auditions à l'aveugle avec sa reprise de The Weeknd : "Call of my name".

L'artiste à l'éventail va interpréter un titre de Ray Charles : "Hit the road Jack".

Qui de Mia ou Arthur va remporter cette première Cross Battle ?

Extrait de "The Voice", les Cross Battles du samedi 27 avril 2024 sur TF1.