Replay The Voice - Flora chante "All by myself" d'Eric Carmen (vidéo)

Désignée face à Odem, Flora monte sur la scène de "The Voice" pour sa Super Cross Battle. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Quatrième super cross battle de la soirée entre Flora de la Team Mika à Odem, un nouveau talent de la Team Vianney.

Rappelez-vous, Flora avait été la révélation de la semaine dernière en battant Shanys avec plus de 80% des voix du public.

Pour sa super cross battle, elle a décidé d'interpréter un titre anglo-saxon : "All by myself" d'Eric Carmen.

Réussira-t-elle à séduire le public ainsi que Jenifer, coach emblématique de The Voice. Elle fait son grand retour dans le fauteuil de super coach. Son vote constituera 10% des voix du résultat final.

Extrait de "The Voice", les Super Cross Battles du samedi 11 mai 2024 sur TF1.