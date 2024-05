Replay The Voice - Clément chante "With or without you" de U2 (vidéo)

Désigné face à Manuela, Clément monte sur la scène de "The Voice" pour sa Super Cross Battle. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Avant-dernière super cross battle de la soirée. Elle oppose Manuela, 17 ans, la benjamine de la compétition dans l'équipe de Bigflo et Oli (transfuge de la Team Mika) à Clément, dans l'équipe Mika (transfuge de la team Zazie).

Clément a décidé de chanter : "With or without you" de U2. Fera-t-il entendre sa voix face à Manuela ?

Réussira-t-il à séduire le public ainsi que Jenifer, coach emblématique de The Voice. Elle fait son grand retour dans le fauteuil de super coach. Son vote constituera 10% des voix du résultat final.

Extrait de "The Voice", les Super Cross Battles du samedi 11 mai 2024 sur TF1.