Replay The Voice - Gabriel Lobao, Clément et Mika chantent "Watermelon sugar" de Harry Styles (vidéo)

Moment de partage dans cette demi-finale de "The Voice" sur TF1 : Gabriel Lobao, Clément et Mika montent ensemble sur scène. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Première équipe à se présenter ce soir lors de la demi-finale de The Voice : La Team Mika.

Après Clément qui a interprété "Skyfall" d'Adele et Gabriel Labao avec une sublime reprise de "Lettre à France" de Michel Polnareff, on retrouve le trio Clément, Gabriel Lobao et Mika.

Ensemble, ils chantent un titre d'Harry Styles : "Watermelon sugar". Un bonbon musical qui sent bon les vacances.

Qui de Clément ou Gabriel Lobao va gagner sa place en finale ?

Extrait de "The Voice", la demi-finale du samedi 18 mai 2024 sur TF1.