Replay "The Voice" : Nawel chante "Confessions nocturnes" de Diam's & Vitaa (vidéo)

La seconde soirée des auditions à l'aveugle de la 14ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Nawel. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Nawel a 18 ans. Elle habite dans le Lot-et-Garonne. Ce soir, elle a décid2 d'interpréter un titre du duo Diam's & Vitaa : "Confessions nocturnes".

La jeune femme mène une double vie entre son travail à l’usine et sa passion pour la musique et la danse.

Après avoir participé à The Voice Kids saison 4 en 2017 dans l'équipe de Jenifer, et être restée jusqu’aux battles, elle revient aujourd’hui dans The Voice pour prendre sa revanche sur la vie. Harcelée durant ses années de collège et de lycée, la musique a été son refuge, lui permettant de retrouver confiance en elle.

Musicienne et danseuse, Nawel rêve de prouver qu’elle peut réussir et qu’elle peut être la show girl qu’elle a toujours rêvée de devenir.

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 8 février 2025 sur TF1.