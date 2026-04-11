Replay "The Voice" : Maëlle chante "Comment est ta peine" de Benjamin Biolay (vidéo)

La septième soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Maëlle. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Ce soir, Maëlle va interpréter "Comment est ta peine" de Benjmain Biolay pour son audition à l'aveugle dans cette 15ème saison de "The Voice".

Maëlle a 20 ans et, depuis toujours, la musique occupe une place centrale dans sa vie. Enfant, elle passait déjà des heures à chanter devant le miroir en s’imaginant un jour sur scène. Elle a quitté le Sud pour tenter sa chance dans la capitale, avec l’envie de faire de la musique sa vraie vie.

Aujourd’hui installée à Paris, elle construit patiemment son chemin d’artiste. Depuis plusieurs mois, elle enchaîne les open mic, prend tous les micros qu’on lui laisse, écrit, compose et enregistre.

Un soir, en interprétant “Comment est ta peine” de Benjamin Biolay, elle se fait remarquer. Une chanson, un instant, et pour Maelle, son rêve d’enfance qui se rapproche pour de bon.

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 11 avril 2026 sur TF1.