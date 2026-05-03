Replay "The Voice" : Les qualifications de Chloé, Opale, Lady O et Blue Jay (vidéo)

La première soirée des Battles de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 par l'épreuve des qualifications entre Chloé, Opale, Lady O et Blue Jay de la Team Florent Pagny.

Grande nouveauté cette saison, les Battles seront précédées par une nouvelle étape décisive : Les Qualifications.

Lors de cette première épreuve éliminatoire, chaque coach forme 4 groupes de 4 talents. Un défi musical sera lancé à chaque groupe, offrant à chacun des talents une nouvelle occasion de se produire en solo.

À l'issue de cette étape, seuls 2 talents par groupe sont sélectionnés pour accéder aux Battles.

Accompagné d'Anne Sila, Florent Pagny a fait son choix entre Chloé, Lady’O, Opale et Blue Jay sur le titre "Mourir sur scène".

Extrait de "The Voice", les Battles du samedi 2 mai 2026 sur TF1.