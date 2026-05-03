Replay "The Voice" : Les qualifications de Tom Amosé, Mike Drop, Guilherme et Camil Bikini Boxon (vidéo)

La première soirée des Battles de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 par l'épreuve des qualifications entre Tom Amosé, Mike Drop, Guilherme et Camil Bikini Boxon de la Team Tayc.

Grande nouveauté cette saison, les Battles seront précédées par une nouvelle étape décisive : Les Qualifications.

Lors de cette première épreuve éliminatoire, chaque coach forme 4 groupes de 4 talents. Un défi musical sera lancé à chaque groupe, offrant à chacun des talents une nouvelle occasion de se produire en solo.

À l'issue de cette étape, seuls 2 talents par groupe sont sélectionnés pour accéder aux Battles.

Accompagné de Patrick Fiori, Tayc a fait son choix entre Tom Amosé, Mike Drop, Guilherme et Camil Bikini Boxon sur le thème "Showtime".

Extrait de "The Voice", les Battles du samedi 2 mai 2026 sur TF1.