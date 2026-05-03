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Replay "The Voice" : Les qualifications de Dylan, Sam, Yanis SI Ah et Youenn (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 3 mai 2026 198
Replay "The Voice" : Les qualifications de Dylan, Sam, Yanis SI Ah et Youenn (vidéo)

La première soirée des Battles de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 par l'épreuve des qualifications entre Dylan, Sam, Yanis SI Ah et Youenn de la Team Florent Pagny.

Grande nouveauté cette saison, les Battles seront précédées par une nouvelle étape décisive : Les Qualifications.

Lors de cette première épreuve éliminatoire, chaque coach forme 4 groupes de 4 talents. Un défi musical sera lancé à chaque groupe, offrant à chacun des talents une nouvelle occasion de se produire en solo.

À l'issue de cette étape, seuls 2 talents par groupe sont sélectionnés pour accéder aux Battles.

Accompagné d'Anne Sila, Florent Pagny a fait son choix entre Dylan, Sam, Yanis SI Ah et Youenn sur le thème "Chanson en français "

Extrait de "The Voice", les Battles du samedi 2 mai 2026 sur TF1.

Dernière modification le dimanche, 03 mai 2026 00:40
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