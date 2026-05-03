Replay "The Voice" : Les qualifications de Daniele, Valdimir, Mikael et Loukas (vidéo)

La première soirée des Battles de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 par l'épreuve des qualifications entre Daniele, Valdimir, Mikael et Loukas de la Team Lara Fabian.

Grande nouveauté cette saison, les Battles seront précédées par une nouvelle étape décisive : Les Qualifications.

Lors de cette première épreuve éliminatoire, chaque coach forme 4 groupes de 4 talents. Un défi musical sera lancé à chaque groupe, offrant à chacun des talents une nouvelle occasion de se produire en solo.

À l'issue de cette étape, seuls 2 talents par groupe sont sélectionnés pour accéder aux Battles.

Accompagnée de Mosimann, Lara Fabian a fait son choix entre Daniele, Valdimir, Mikael et Loukas sur le thème "Pop"

Extrait de "The Voice", les Battles du samedi 2 mai 2026 sur TF1.