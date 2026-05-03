Replay "The Voice" : Vladimir et Daniele chantent "We are the champions" de Queen (vidéo)

La première soirée des Battles de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Vladimir et Daniele de la Team Lara Fabian. Nous vous proposons de revoir leur prestation.

Place à un duel de contrastes dans l'équipe de Florent Pagny.

Sam, 38 ans, ancien professionnel de la mode et frère du chanteur Ycare, a décidé de sortir de l'ombre pour enfin faire la paix avec ses rêves de jeunesse.

Il affronte Dylan Lapassade, le phénomène autodidacte des réseaux sociaux qui cherche désormais à trouver sa propre identité vocale derrière ses talents d'imitateur.

Entre l'expérience de l'un et la fraîcheur instinctive de l'autre, qui saura le mieux s'approprier le classique de Piaf ? Sam et Dylan chantent "La foule".

Florent Pagny devra trancher...

Extrait de "The Voice", les Battles du samedi 2 mai 2026 sur TF1.