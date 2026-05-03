Replay "The Voice" : Virginia et Candyce chantent "Golden" de Huntrix (vidéo)

La première soirée des Battles de la 15ème saison de "The Voice" se termine sur TF1 avec Virginia et Candyce de la Team Amel Bent. Nous vous proposons de revoir leur prestation.

Dernière battle pour la Team Amel Bent. Elle oppose Virginia, l'ex-danseuse classique devenue une travailleuse à l'énergie débordante, à Candyce, 17 ans, reconnaissable à ses oreilles de chat et à sa sensibilité à fleur de peau.

Si Virginia a appris à ne plus diminuer son volume, Candyce, elle, compte bien prouver que sa détermination est sans faille après ses échecs passés.

Une rencontre entre deux tempéraments de feu et de velours. Virginia et Candyce chantent "Golden" de Huntrix.

Qui continuera l'aventure ?

Extrait de "The Voice", les Battles du samedi 2 mai 2026 sur TF1.