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Replay "The Voice" : Les qualifications de Joanna, Tessa, CJ Beth et Carla-Marie (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 9 mai 2026 206
Replay "The Voice" : Les qualifications de Joanna, Tessa, CJ Beth et Carla-Marie (vidéo)

La seconde soirée des Battles de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 par l'épreuve des qualifications entre Joanna, Tessa, CJ Beth et Carla-Marie de la Team Lara Fabian.

Grande nouveauté cette saison, les Battles seront précédées par une nouvelle étape décisive : Les Qualifications.

Lors de cette première épreuve éliminatoire, chaque coach forme 4 groupes de 4 talents. Un défi musical sera lancé à chaque groupe, offrant à chacun des talents une nouvelle occasion de se produire en solo.

À l'issue de cette étape, seuls 2 talents par groupe sont sélectionnés pour accéder aux Battles.

Accompagnée  de Mosimann, Lara Fabian a fait son choix entre Joanna, Prade, CJ Beth et Carla-Marie sur le thème "A Capella".

Extrait de "The Voice", les Battles du samedi 9 mai 2026 sur TF1.

Dernière modification le samedi, 09 mai 2026 22:34
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