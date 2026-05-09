Replay "The Voice" : Les qualifications de Coline, CJM’S, Lisa, Marion et Anna (vidéo)

La seconde soirée des Battles de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 par l'épreuve des qualifications entre Coline, CJM’S, Lisa, Marion et Anna de la Team Amel Bent.

Grande nouveauté cette saison, les Battles seront précédées par une nouvelle étape décisive : Les Qualifications.

Lors de cette première épreuve éliminatoire, chaque coach forme 4 groupes de 4 talents. Un défi musical sera lancé à chaque groupe, offrant à chacun des talents une nouvelle occasion de se produire en solo.

À l'issue de cette étape, seuls 2 talents par groupe sont sélectionnés pour accéder aux Battles.

Accompagné de Gaëtan Roussel, Amel Bent a fait son choix entre Coline, CJM’S, Lisa, Marion et Anna sur le thème "Aznavour"

Extrait de "The Voice", les Battles du samedi 9 mai 2026 sur TF1.