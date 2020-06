“Les Mystères du Bois Galant” ce soir sur France 3 avec Sara Mortensen et Olivier Sitruk

Tout au long de cette semaine, France 3 rediffuse ses fictions à succès. Coup d'envoi ce samedi 13 juin à 21:05 avec “Les Mystères du Bois Galant” avec Sara Mortensen et Olivier Sitruk.

L'histoire en quelques lignes

Emma Thélier, capitaine de police, est en congés en Charente-Maritime, lorsque, au détour de son jogging, elle tombe sur un homme assassiné. Emma, qui connaît bien la région, se voit confier l’enquête en compagnie du capitaine de gendarmerie Adrien Klévec, avec qui elle a passé la nuit précédente. Une aventure sans lendemain pour les deux policiers, aussi gênés l’un que l’autre de se retrouver en binôme. Ils décident de faire comme s’il ne s’était rien passé entre eux et commencent l'enquête pour découvrir qui a abattu cet homme d’une balle en argent.

Emma préfère le terrain et l'action, Adrien, l'étude analytique des dossiers et des profils... tout les oppose et, pourtant, ils ne peuvent dissimuler leur attirance réciproque.

À 22.15 La Femme aux cheveux rouges

Avec Samuel Le Bihan, Laëtitia Milot.

À Saint-Gilles, dans le Brionnais, pays d'églises qui invite à la sérénité, l’atmosphère devient peu à peu angoissante, le passé jouant avec le présent. Antoine, grand reporter, puis ex-volontaire dans l’humanitaire, est rentré en France après avoir vécu de terribles événements au Mali. Il est à Saint-Gilles pour écrire un article sur l’art roman. Il y fait la connaissance de Constance, la très séduisante fille adoptive de la patronne de l’auberge, Mme Naudy. Constance elle aussi a son secret. Elle tente de découvrir la vérité sur la mort de ses parents, vérité qui lui est cachée depuis trop longtemps. Et puis il y a Juju qui dit voir le fantôme d’Eva, la femme aux cheveux rouges. Une piste dans l’enquête de Constance ? Entre Antoine et Constance, ces deux êtres blessés, se tisse petit à petit une histoire qui les aidera peut-être à aller au bout de leur aventure.