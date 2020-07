Inédit : “J'ai 10 ans”, le préquel de la série “Faîtes des gosses”, diffusé sur France 2 mercredi 29 juillet

Mercredi 29 juillet à 21:05 sur France 2, retrouvez les trois familles aussi différentes qu’attachantes de la série “Faites des gosses” dans cette comédie familiale inédite qui retrace la rencontre de Jean Paul, Anouk et Brune, 10 ans, la naissance de leur amitié indéfectible et de leur famille.

L'histoire en quelques lignes...

Jean-Paul est un petit garçon chinois de dix ans qui vient d’arriver en France avec ses parents. Ils ont été obligés de quitter la Chine en urgence à cause des prises de positions politiques de son père, professeur de littérature française à Pékin.

Sectorisé à l’école du quartier, Jean-Paul ne tarde pas à devenir le premier de sa classe mais surtout à se faire deux amies : Anouk et Brune, deux filles aux tempéraments a priori totalement incompatibles.

Pourtant lorsque Brune et Anouk découvrent le talent insoupçonné de Jean-Paul pour la chanson et sa passion immodérée pour Céline Dion, elles décident de s’allier pour lui faire prendre conscience de son talent et le persuadent qu’il doit absolument passer un casting télé.

Tandis que Jean-Paul s’embarque dans le rêve fou de devenir aussi célèbre que Céline Dion – son idole – ses parents, eux, traversent l’aventure de l’intégration.

Avec : Fred TESTOT (Serge), Amelle CHAHBI (Anissa), Cassiopée MAYANCE (Anouk), R.Jonathan LAMBERT (Clément), Constance DOLLE (Odile), Philippe LEFEBVRE (Alexandre), Eléna PLONKA (Brune), Eva DARLAN (Claudine), Linh-Dan PHAM (Meï), Maurice CHENG (Chang), Alexis BAUDRY (Jean-Paul), Achille POTIER (Armand), Luna LOU (Violette).