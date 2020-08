TF1 programme une soirée hommage à Grégory Lemarchal le 7 septembre

Lundi 7 septembre dès 21:05, TF1 programmera une soirée spéciale qui rendra hommage à Grégory Lemarchal avec la diffusion de la fiction inédite “Pourquoi je vis” qui sera suivie du documentaire inédit “Grégory Lemarchal : Et maintenant ?”.

21:05 Fiction “Pourquoi je vis”

Décembre 2004, Paris. Grégory Lemarchal remporte la Star Academy en direct devant plus de dix millions de personnes qui communient avec lui. Printemps 1985, Pierre et Laurence Lemarchal découvrent que leur enfant est atteint d’une maladie incurable, la mucoviscidose... Entre les deux, l’histoire d’un gamin pas comme les autres, l’histoire d’une voix, d’une présence, d’un supplément d’âme, d’un combat de chaque instant. Entre les deux , c’est l’histoire de Grégory qui s’écrit à la première personne. C’est «Pourquoi je vis»...

Avec : Odile Vuillemin (Laurence Lemarchal), Arnaud Ducret (Pierre Lemarchal), Mickaël Lumière (Grégory Lemarchal), Raphaël Vache (Grégory Lemarchal 20 mois), Johan Cardot (Grégory Lemarchal 10/12 ans), Joann Bliard (Grégory Lemarchal 14 ans), Timéo Beasse (Grégory Lemarchal 14 ans). Et bien sûr la participation de Nikos Aliagas.

23:05 Documentaire “Grégory Lemarchal : Et maintenant ?”

Treize ans ont passé depuis la disparition de Grégory Lemarchal. Fauché par la mucoviscidose, le jeune artiste n’aura finalement eu qu’un peu moins de trois ans, après sa victoire à la Star Academy 4 en 2004, pour exprimer l’étendue de son talent.

Ce documentaire exceptionnel « Grégory Lemarchal. Et maintenant .» propose, pour la première fois, de vous plonger dans les coulisses du tournage de Pourquoi je vis, fiction-événement consacrée à sa vie hors normes, découvrir les témoignages de ses amis de la Star Academy et revenir sur l’intense combat contre la maladie mené par l’association Grégory Lemarchal et sa famille.

Parmi les nombreux témoignages de ce documentaire inédit, Odile Vuillemin, Mickaël Lumière, Arnaud Ducret, comédiens de Pourquoi je vis. Ils reviennent sur cette expérience hors du commun, inspirante et bouleversante. Les producteurs et réalisateur du film révèlent quelques secrets de fabrication et témoignent d’un attachement émotionnel fort. Très actifs sur les préparatifs du tournage, après avoir longtemps hésité à donner leur accord, la famille Lemarchal apporte également son point de vue sur cette nouvelle étape.

Ce documentaire est aussi l’occasion de revivre l’impressionnante ascension de Grégory Lemarchal à la Star Academy avec des images du château de l’époque. Réunis exceptionnellement, treize anciens de sa promotion dont Francesca, Lucie, John, Hoda, Sofiane, Mathieu… se remémorent l’espièglerie et la force de vie de leur camarade. Un modèle pour beaucoup et une source à laquelle ils s’abreuvent toujours. Nikos Aliagas et Patrick Fiori, amis éternels du chanteur, et parrains de l’association, se rappellent leur Greg. Un garçon pas comme les autres, que «t u as dans le sang ».

Cette force de vie et cette capacité à rassembler sont les atouts sur lesquels s’appuie l’association Grégory Lemarchal. Depuis treize ans, à l’initiative de Leslie, Laurence et Pierre Lemarchal, l’association multiplie les actions : appels aux dons, recherche médicale, rénovation de centres, accompagnement de malades... Une maison pour les malades de la mucoviscidose ouvrira prochainement grâce à l’argent collecté auprès des donateurs. Une visite en compagnie de la famille s’impose pour constater le chemin parcouru.

« Grégory Lemarchal. Et maintenant. » permet de retrouver, avec toutes ses facettes, « le petit prince » de la chanson française. Si c’est un destin brisé, il n’en est pas fini pour autant. Dans son tube Ecris l’histoire, il a providentiellement chanté ces paroles lourdes de sens à présent : « Mais n’écris jamais la fin ». Il semble bien que le grand récit de Gregory Lemarchal ne soit pas prêt d’avoir un point final.