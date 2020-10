“T'en fais pas, j'suis là” : soirée continue sur l'autisme, lundi 26 octobre sur France 2

lundi 26 octobre dès 21:05, France 2 proposera une soirée continue sur l'autisme avec la diffusion de la fiction “T'en fais pas, j'suis là” suivi d'un débat présenté par Julian Bugier.

21:05 "T'en fais pas, j'suis là"

Jonathan Rivière est avocat d’affaires, une star du barreau que l’on s’arrache. Il est aussi le père, absent, d’un enfant de 12 ans. Dès la naissance du petit Gabriel, Jonathan a compris que la vie de famille n’était pas son truc. Avec Sophie, la maman, l’arrangement a été simple : elle s’occupe de Gabriel et lui paye pour qu’il ne manque de rien.

Pourtant, cet enfant aurait bien besoin de l’attention d’un père. Rapidement, il est devenu évident que Gabriel avait du retard, voire qu’il souffrait d’un trouble comportemental ; et puis un jour, le diagnostic est tombé. Gabriel était autiste.

Le mot est toujours resté abstrait pour Jonathan, mais pas pour Sophie. Alors qu’elle renonçait à toute idée de carrière pour s’occuper de son fils, il se contentait d’aligner les chèques pour que Gabriel bénéficie du meilleur encadrement possible.

Mais quand Sophie est victime d’une rupture d’anévrisme, Jonathan se retrouve brutalement parachuté dans la vie de Gabriel. Une vie d’habitudes et de rituels dont il ne connaît absolument rien et qui lui paraît vite incompatible avec la sienne.

Alors qu’il songe à se débarrasser de ce fardeau, Jonathan rencontre Marie, l’éducatrice qui suit son fils depuis des années et l’aide à se construire. Pugnace et idéaliste, la jeune femme va s’employer à transformer cet homme égoïste et démissionnaire en un père digne de ce nom…

Avec : Samuel LE BIHAN (Jonathan Riviere), Lizzie BROCHERÉ (Marie), Roman VILLEDIEU (Gabriel), Sharif ANDOURA (Marc), Annette LOWCAY (Myriam) ...

22:40 Débat : Vivre avec un enfant autiste

En France, 1 enfant sur 100 naît atteint de troubles autistiques, soit environ 8000 enfants chaque année.

Après un véritable parcours du combattant pour obtenir un diagnostic, les familles sont confrontées à la question de l'accompagnement. Comment aider leur enfant au quotidien à sortir de leur bulle, à communiquer, comment réussir à les faire scolariser, et à les mener sur le chemin de l'autonomie ?

Après plusieurs plans successifs, le gouvernement a mis en place en 2018 une stratégie nationale sur 4 ans, en prenant plusieurs engagements parmi lesquels le soutien des familles, une prise en charge précoce et la garantie d'une scolarisation effective des enfants et des jeunes.

Qu'en est-il aujourd'hui ? L'accompagnement des enfants autistes a-t-il progressé ? Les familles sont-elles mieux soutenues dans ce parcours si difficile ? Comment améliorer la prise en charge de ces enfants pour leur offrir un avenir ?

Julian Bugier abordera toutes ces questions avec Samuel Le Bihan et ses autres invités, médecins, éducateurs, et responsables associations.