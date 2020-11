“Fais pas ci, fais pas ça” de retour sur France 2 vendredi 18 décembre (vidéo)

Après 3 ans d'absence, la série familiale culte “Fais pas ci, fais pas ça” revient pour un film de Noël inédit. La fiction sera suivie d'un documentaire inédit sur les coulisses de la série.

Cette année, Fabienne et Renaud Lepic rompent la sacro-sainte tradition : ils ne fêteront pas Noël avec leurs enfants, puisqu’ils partent tous les deux à Las Vegas voir Céline Dion.

De leur côté, Valérie et Denis Bouley veulent imposer à leur progéniture un Noël sobre, écologique et altruiste.

Mais la révolte gronde chez tous les enfants « Boulpic », ils exigent de leurs parents un Noël au bon vieux goût d’antan, avec Père Noël, montagne de cadeaux et bon gueuleton.

Bref, cette année, plus que jamais, on peut se poser cette question : « Y aura-t-il Noël à Noël ? ».

Avec : Valérie Bonneton (Fabienne Lepic), Guillaume de Tonquédec (Renaud Lepic), Isabelle Gelinas (Valérie Bouley), Bruno Salomone (Denis Bouley), Yannis Lespert (Christophe Lepic), Tiphaine Haas (Soline Lepic), Cannelle Carré-Cassaigne (Charlotte Lepic), Timothée Kempen-Hamel (Lucas Lepic), Alexandra Gentil (Tiphaine Bouley), Lilian Dugois (Eliott Bouley), Juliane Lepoureau (Salomé Bouley), Maxime Attard (Kim).

Avec les participations d’Isabelle Nanty, Cécile Rebboah et Laurence Boccolini.

Et pour prolonger cette soirée spéciale Fais pas ci fais pas ça, découvrez un documentaire inédit qui nous plonge au coeur du sapin des Bouley/Lepic.

Au menu : coulisses du tournage, extraits cultes de la série, confidences des actrices et acteurs, et le point de vue de Michel Leclerc, le réalisateur et scénariste de ce film spécial Noël.

A noter également, le single Medusor interprété par Bruno Salomone (avec la participation de Guillaume de Tonquédec) et composée par Philippe Kelly sortira en digital le 18 décembre.