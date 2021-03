“Le squat” en tournage avec Line Renaud & Laetitia Milot pour France 3

Line RENAUD et Laetitia MILOT ont débuté ce 3 mars le tournage d'une fiction qui sera prochainement diffusée sur France 3 : “Le squat”, adaptation de la pièce de théâtre de Jean-Marie Chevret.

L'histoire en quelques lignes...

Ancienne infirmière militaire et alerte octogénaire, Colette partage un grand appartement parisien avec sa sœur Maryvonne, ancienne institutrice. Colette est aussi égoïste que Maryvonne est généreuse, aussi râleuse que sa cadette est tolérante, aussi impitoyable que sa sœur fait preuve d’empathie. Deux tempéraments de feu que tout oppose depuis leur enfance et qui ont pourtant fait d’elles un duo inséparable !

Un long séjour à la campagne les amène à confier leur appartement à la petite fille de Maryvonne, Julie, violoncelliste au cœur d’artichaut. Se croyant seule pour un moment, Julie investit l’appartement et rencontre près de la péniche où elle joue chaque soir, Victor, un gosse perdu et François, son père sans abri.

« Boum » fait le cœur de la jeune femme qui la conduit à leur offrir un refuge dans la chambre de service de l’appartement…

« Boum » fait le cœur de Colette revenue inopinément, qui ne supporte pas ces envahisseurs et les jette dehors…



« Boum » fait le cœur de Maryvonne informée de la cruauté de sa sœur aînée et qui va, finalement, contraindre cette dernière à accorder l’hospitalité à Victor et François…

La situation va déclencher une guerre mais une guerre d’humour féroce qui va mettre à nu chacun des personnages…

Le tournage se déroule jusqu'au 30 mars à Paris ainsi qu'en région parisienne.

Avec : Line RENAUD (Colette), Laetitia MILOT (Julie), Annick BLANCHETEAU (Maryvonne), Alexandre VARGA (François), François-Eric GENDRON (Michel Keller), Arthur LOUIS (Victor).