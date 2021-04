Soirée spéciale dédiée à la mémoire collective dimanche 11 avril sur France 3

Dimanche 11 avril à 21:05, France 3 propose une soirée spéciale dédiée à la mémoire collective avec la diffusion de deux téléfilms “Les enfants de Windermere” et “Le procès Eichmann”.

21:05 Les Enfants de Windermere

En août 1945, le gouvernement britannique à peine sorti de la guerre accorde le statut de réfugiés à mille enfants et adolescents survivants des camps de concentration nazis. Trois cents d'entre eux sont recueillis dans le domaine de Calgarth, près du lac Windermere, dans le nord-ouest de l'Angleterre. Ils sont entourés d'un équipe de conseillers et de volontaires, prêts à tout pour donner à ces malheureux un nouveau départ en Grande-Bretagne, mais pas préparés aux rencontres bouleversantes qui les attendent. Au fil des mois, les pensionnaires nouent des liens entre eux et avec le personnel qui les changeront à jamais...

Avec : Thomas KRETSCHMANN (Oscar Friedmann), Romola GARAI (Marie Paneth), Tim McINNERNY (Leonard Montefiore), Ian GLEN (Jock Lawrence), Marcel SABAT (Berish Lerner), Anna MACIEJEWSKA (Sala Feiermann), Philipp CHRISTOPHER (Georg Lauer), Anna SCHUMACHER (Edith Lauer), Konstantin FRANK (Rabbi Weiss).

22:35 Le procès Eichmann

En 1961, l'ancien chef nazi Adolf Eichmann, l’un des créateurs de la « Solution Finale », responsable de l’extermination des juifs d’Europe pendant la Seconde Guerre Mondiale, est traduit en justice en Israël, après avoir été exfiltré d’Argentine par des agents du Mossad. Le producteur de télévision américain, Milton Fruchtman, est intimement convaincu que le procès doit être diffusé à la télévision, afin que le monde entier soit témoin des horreurs de l’Holocauste. Il s’associe pour cela au réalisateur Leo Hurwitz, cinéaste militant victime du maccaarthysme. Malgré les réticences des uns et les menaces de mort des autres, les deux hommes installent leurs caméras dans la salle d’audience. Filmé quotidiennement et diffusé dans une trentaine de pays pendant quatre mois, le procès d’Eichmann deviendra le premier documentaire télévisé mondial.

Avec : Martin FREEMAN (Milton Fruchtman), Anthony LAPAGLIA (Leo Hurwitz), Rebecca FRONT (Mme Landau), Andy NYMAN (David Landor), Nicholas WOODESON (Yaakov Jonilowicz), Ben ADDIS (Ron Huntsman), Caroline BARTLEET (Judy Gold).