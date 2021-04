France 2 programme une soirée de lutte contre l'homophobie le 12 mai à partir de 21:05

Mobilisé au long cours dans la lutte contre toutes les discriminations, France Télévisions, à l'approche du 17 mai, Journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie, propose une soirée spéciale sur ce thème mercredi 12 mai à partir de 21:05.

21:05 Baisés cachés

Nouveau venu au lycée, Nathan, 16 ans, vit seul avec son père policier, Stéphane, avec qui il a des rapports complices. Nathan est invité à une soirée où il flashe sur un garçon de sa classe. Ils se retrouvent à l'abri des regards et s'embrassent. Mais quelqu'un les observe en cachette et publie la photo de leur baiser sur Facebook : la rumeur se répand sur le Net et provoque le scandale au lycée et dans les familles.

Stéphane découvre l'homosexualité de son fils. Choqué, il se détourne de Nathan. Au lycée, les élèves harcèlent ce dernier et s'interrogent sur l'identité de l'autre garçon. Nathan, amoureux, refuse de révéler l'identité de son amoureux et fait front contre les moqueries et le violence. Pourra-t-il compter sur son père ? Et sur celui qu'il aime ?

Avec : Patrick Timsit, Bruno Putzulu, Barbara Schulz, Catherine Jacob, Bérenger Anceaux et Jules Houplain.

22:35 Marvin

2005 à Dignonville. Marvin Bijou (13 ans) est quotidiennement victime de harcèlement au collège. Traité de "pédé" et humilié par ses camarades, il est également isolé dans sa propre famille, très pauvre, au sien de laquelle l'homophobie semble imprimée dans les consciences. L'arrivée d'un nouveau proviseur dans son établissement lui ouvre subitement de nouvelles perspectives.

Bientôt reçu en classe théâtre dans un lycée réputé de Nancy, Marvin quitte Dignonville sans regret. S'en suivent un baccalauréat obtenu avec mention, une rencontre intellectuellement et affectivement déterminante avec son directeur, le metteur en scène Abel Pinto. Lorsqu'il joue sur scène, en duo avec Isabelle Hupert, la primière pièce qu'il a écrite, unanimement saluée par la critique, Marvin Bijou n'existe plus. Il est devenu Martin Clément.

Avec : Finnegan Oldfield, Grégory Gadebois, Vincent Macaigne.