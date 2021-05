“Le voyageur” de retour sur France 3 mardi 1er juin avec Eric Cantona dans une enquête inédite

Mardi 1er juin à 21:05, France 3 proposera un nouvelle enquête inédite pour “Le voyageur”, incarné par Eric Cantona, prêt à tout pour élucider une mystérieuse disparition d’une jeune journaliste et le meurtre non résolu d’une famille il y a quelques années.

L'histoire en quelques lignes...

Thomas Bareski arrive dans un village des Vosges qui, six ans après le violent assassinat, non résolu, de la famille Schal — la mère, le père et leur bébé —, est devenu un village fantôme.

Grâce à quelques irréductibles, Bareski relancera une enquête qui permettra à cette bourgade de retrouver enfin la paix.

Au casting de cet épisode...

Éric Cantona (Thomas Bareski), Philippe Rebbot (Capitaine Akerman), Emilie Incerti (Josepha), Denis Lavant (Alberto), Patrick Descamps (Pierre Schall), Catherine Vinatier (Cécile Frémiot), Julie Moulier (Major Lise Pagerzelski), Amandine Truffy (Gendarme Mélanie Meyer), Luc Schwarz (Vincent Vachon).