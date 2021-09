“A tes côtés” lundi 11 octobre sur TF1 avec Jarry, Didier Bourdon et Marie-Anne Chazel

A découvrir lundi 11 octobre à 21:05 sur TF1, la fiction inédite “A tes côtés” avec Jarry, Didier Bourdon et Marie-Anne Chazel dans les rôles principaux.

L'histoire en quelques lignes...

L'histoire d'un père et son fils que tout oppose, qui vivent dans deux mondes complètement différents. Et pourtant, la vie va réunir Anthony, le citadin, et Marcel, son père vigneron, autour de la maladie de ce dernier. Affronter nos peurs et nos contradictions peut-il nous aider à transcender nos différences ?

Entre rires et larmes, coups de gueule et réconciliations, cette dramédie est une ode à la famille qui nous invite à nous rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour s'aimer.

Avec : Jarry (Anthony), Didier Bourdon (Marcel), Marie-Anne Chazel (Chantal), Matthias Van Khache (Pierre), Eric Pucheu (Simon), Charlotte Gabris (Sandrine), Delphine Baril (Femme de Pierre), Sanda Codreanu (Femme de Simon), Alyzée Caugnies (Alice), Jules Micheaud (Fils de Pierre), Vinicius Timmerman (Vassil), Terence Telle (Damien), Terrence Amadi (Responsable centre), Antonin Maurel (Médecin), Eric Franquelin (Banquier), Eric Pfaff (Patron de la coopérative), Yves Chenevoy (Maire), Rudy Basset (Ambulancier), Claude Kagan (Villageois 2).