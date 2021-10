Soirée continue en faveur des droits de l’enfant, lundi 15 novembre sur France 2

À l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 2021, France 2 proposera lundi 15 novembre à partir de 21:05 une grande soirée continue avec Julian Bugier.

Cette soirée continue débutera à 21:05 avec la diffusion de la fiction inédite “L'enfant de personne” qui sera suivie d'un débat en plateau animé par Julian Bugier. La soirée se poursuivra ensuite avec le documentaire “Infrarouge” : « Mes premiers pas d'éducateur ».

21:05 “L'enfant de personne”

Lyes est brutalement arraché à Émilie, la mère d’accueil qui l’a recueilli bébé, et qui désirerait l’adopter. L’enfant se retrouve ainsi confronté à la violence des foyers de l’ASE, qui refuse de couper le lien avec la mère biologique, pourtant incapable de s’occuper de lui. Agathe, la sœur d’Émilie, n’a jamais abandonné l’enfant. Elle va se battre contre le système pour tenter de maintenir un lien avec lui, décidée à le recueillir chez elle pour l’aider à se reconstruire.

La fiction “L'enfant de personne” est adaptée du livre Dans l'enfer des foyers, écrit par Lyes Louffok, ouvrage dans lequel il revient sur son douloureux parcours d'enfant placé à l'Aide Sociale à l'Enfance. Lyes Louffok milite depuis 8 ans pour une meilleure protection des enfants placés et le respect de leurs droits. En 2016, il est nommé au Conseil National de la Protection de l'Enfance.

Avec : Isabelle Carré (Agathe), Nawell Madani (Myriam), Andréa Bescond (Jeanne), Yassine Chorfa (Lyes 6 ans), Abdelmadjid Guemri (Lyes 11 ans), Moncef Farfar (Lyes 16 ans), Marie Berto (Frédérique), Arthur Rosas (André), Bruce Dombolo (Djibril), Lila Makhlouf (Leïla), Ilanah Cami-Goursolas (Lisa), Déborah Kuamambu (Naomie) …

Certains comédiens et figurants sont des enfants placés, castés dans différents foyers.

22:45 Débat : Enfants placés, enfants abandonnés ?

En France pour leur protection et leur sécurité 330 000 mineurs sont pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance, dont plus de 170 000 sont des enfants placés en dehors de leur cadre familial.

Certains enfants sont placés dès leur naissance et jusqu’à leurs 18 ans.

Qui décide, écoute, et entend le sort des enfants placés ?

Institutions opaques, familles d'accueil parfois maltraitantes, parcours d’enfants choquants et parfois violents…

Un quart des personnes sans-abri nées en France sont d'anciens enfants placés.

Quelles sont encore les causes des dysfonctionnements de la protection de l’enfance ?

Comment éviter "la maltraitance institutionnelle" subie par ces enfants, à qui on inflige trop souvent un parcours chaotique, de foyers en familles d’accueil.

Comment remettre en question le dogme du maintien du lien familial biologique à tout prix, qui prive beaucoup d'entre eux d'une deuxième chance ?

Invités de l’émission :

Lyes Louffok.

Marie Vaton, journaliste. Elle a enquêté pendant 2 ans auprès des travailleurs sociaux de la protection de l’enfance, des familles dysfonctionnelles et des enfants en danger. Enquête qu’elle relate dans son livre Enfants placés. Il était une fois un naufrage, chez Flammarion

Anne-Laure Maduraud, ancienne Juge des enfants

Annick Moine, ancienne enfant placée, Assistante familiale, Présidente de la FNAF (Fédération Nationale des Assistants Familiaux).

23:40 “Infrarouge” : « Mes premiers pas d'éducateur »

Hannah, Laure, Halima et Adrien veulent devenir éducateur. Dans une société de plus en plus fracturée, Ils veulent venir en aide aux exclus, à ceux qui souffrent ou dont personne ne veut s’occuper. On ne se lance pas dans ce métier peu reconnu et peu rémunéré par hasard et si leur parcours personnel a construit leur vocation, ils s‘apprêtent à se lancer dans le grand bain.

Étudiants à l’Institut Régional du Travail Social de Paris, ils alternent stage et cours. Cette formation les pousse à établir sans cesse des ponts entre la théorie et la pratique, à confronter leurs idéaux, leurs rêves à la réalité du terrain. Car bien accompagner « celui qui en a besoin » est un processus long et à l’issue incertaine et qui passe nécessairement par la découverte de soi.