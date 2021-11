Soirée continue sur l'univers carcéral & la réinsertion lundi 8 novembre sur France 2

Lundi 8 novembre à partir de 21:05, France 2 propose une soirée spéciale sur l’univers carcéral et la difficulté de la réinsertion présentée par Julian Bugier.

21.05 : Fiction Le bruit des trousseaux

Un jeune professeur de français entame sa première journée de cours à la maison d’arrêt de Nancy lorsqu’il rencontre une jeune femme dont il tombe follement amoureux. C’est avec la naissance de cet amour que le jeune homme découvre l’univers carcéral.

Avec : Cyril Descours (Alexis Pasquier), Déborah François (Léa), Philippe Duquesne (Velterer), David Mora (Tommy), Diane Rouxel (Lise Chartier), Frédéric Pierrot (Jean), Saïda Jawad (Nawal), Angelica Sarre (Pris).



22:45 : Le débat « À quoi sert la prison ? »

La justice, lorsqu'elle prive de liberté ceux qui ont violé la loi pour avoir commis des crimes ou des délits, place des hommes et des femmes comme en marge de la société.

Mais à quoi sert cette punition si le temps passé en prison est un temps mort où il ne se passe rien, si ceux qui en sortent se retrouvent encore plus en rupture avec la société que lorsqu’ils y sont entrés ?

Quelle est alors la réelle utilité de la peine pour la société et pour ceux qui n’en n’ont pas respecté les règles ?

Ainsi aujourd’hui, près de 10 % des personnes en détention sont en situation d’illettrisme et près d’un ex-prisonnier sur trois récidive dans l’année de sa sortie de prison.

Mais derrière les murs des prisons des enseignants et des formateurs travaillent à éduquer, insérer et réinsérer les détenus pour leur donner une seconde chance.

Avec quels moyens, pour quels résultats ? et avec quels défis à relever ?

Un débat animé par Julian Bugier.

Les témoins :

Philippe CLAUDEL, réalisateur du film Le Bruit des trousseaux, adapté du roman éponyme dont il est l'auteur, qui témoigne de son expérience de 12 ans d'enseignement du français en milieu pénitentiaire.

Ali DELHOUM, a passé 28 ans en détention pour des vols à main armée, au cours desquelles il a obtenu son Bac, un DUT informatique et a suivi une formation de climaticien, profession qu’il exerce aujourd’hui depuis sa sortie de prison en 2017.

Les Experts :

Dominique SIMONNOT, Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, autorité administrative indépendante chargée du contrôle du respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, et notamment du respect du droit à la réinsertion.

Ivan GUITZ, 1er Vice-Présidente chargée de l’application des peines au Tribunal judiciaire de Bobigny (93), Président de l’Association Nationale des Juges d’Application des peines

23:40 Documentaire “Infrarouge” « Première année dehors, journal de bord »

Trois hommes, trois histoires, trois destins. Leur point en commun : ils ont passé une grande partie de leur vie en détention. Raphaël, Norbert et Yemine appréhendent la sortie, bien qu’ils aient des projets, des rêves et un besoin irrépressible de liberté. Ils acceptent de partager leur trajectoire avec la réalisatrice pendant une année, lui confiant leurs impressions dans un journal ou bien des échanges sms.

Pourquoi la première année ? Parce que c'est la plus fragile, la plus difficile, lors de laquelle les risques de récidive sont les plus importants.

Filmer les premiers pas dehors, c'est être témoin de la façon dont la société fait place à ces trois anciens détenus : comment les travailleurs sociaux les soutiennent ; comment la justice à travers les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation les accompagnent et les contrôlent.

Mais c'est aussi - et surtout - filmer des sensations, des émotions, et la difficulté de se confronter au monde réel. Un monde qui les heurte, qui les met à l'écart, qui parfois les brûle.

Ce film ausculte les traces de l'enfermement, les difficultés à former des liens sociaux, renouer des liens familiaux, se fondre à nouveau dans la société. Peut-on réapprendre à être libre ?