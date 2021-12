“Coups de sang” : fiction inédite avec Michèle Bernier, vendredi 3 décembre sur France 2

À découvrir vendredi 3 décembre à 21:05 sur France 2, la fiction inédite “Coups de sang” réalisée par Christian Bonnet avec Michèle Bernier.

L'histoire en quelques lignes...

Le corps de Justine Delgado, une jeune fille de vingt ans, est retrouvé sur un chemin forestier. La victime, morte d'une hémorragie interne, a été rouée de coups de pieds.

Tout semble accuser Ryan Kowalsky, vingt et un ans, un ami d'enfance de la jeune fille. Celui-ci clame pourtant son innocence.

François Delgado, le père de Justine, est policier au SRPJ de Lyon. Persuadé que Ryan est le meurtrier de sa fille, il se trouve opposé à sa propre mère, Mireille Delgado, qui elle, est convaincue de l'innocence de Ryan.

Cette sombre affaire est l'occasion pour François et Mireille de régler de vieux comptes familiaux. Entre la mère, militante de gauche radicale, prête à se lancer à l'assaut de toutes les injustices, et le fils policier, peu sensible aux thématiques sociales et englué dans des compromissions professionnelles, le désaccord prend vite des allures de conflit ouvert.

Avec : Michèle Bernier (Mireille Delgado), David Kammenos (François Delgado), Murielle Huet des Aunay (Patricia Delgado), Alexandra Roth (Karine Alessandri), Mathias Mlekuz (Serge Lantier), Sophie Mounicot (Chantal Kowalsky), Maël Cordier (Ryan Kowalsky), Laurence Joseph (Clémence Diallo), Franck Adrien (Michel Saulnier), Olivier Saladin (Jean Jacques), Thierry Hancisse (Bernard Duquesne).