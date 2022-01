“Pour te retrouver” : soirée spéciale consacrée à l'autisme sur M6 mardi 25 janvier

Mardi 25 janvier à partir de 21:10, M6 proposera une soirée continue sur le thème de l'autisme avec la diffusion de la fiction “Pour te retrouver” avec Laëtitia Milot et Assaad Bouab qui sera suivie d'un débat en plateau animé par Flavie Flament puis d'un documentaire.

21:10 “Pour te retrouver”



Cette fiction sociétale, portée par Laëtitia Milot et Assaad Bouab, traite des tensions vécues par un couple face aux situations inattendues, injustes et parfois incompréhensibles, liées au handicap de leur garçon autiste.

L'histoire en quelques lignes...

Lucas, 11 ans, disparaît un matin du domicile familial ce qui plonge Marion et Alexis, ses parents séparés depuis peu, dans une angoisse insupportable. Leur enfant n’est absolument pas équipé pour affronter seul le monde extérieur : il est autiste et particulièrement vulnérable. La situation va obliger Marion et Alexis à se replonger dans leur passé commun et à dépasser ce qui les a séparés… par amour pour leur enfant « différent ».

23:00 “Pour te retrouver, de la fiction à la réalité”

À l'issue du téléfilm, Flavle Flament accueillera en plateau des Invités exceptionnels pour recueillir le témoignage de leurs combats quotidiens, échanger sur les difficultés d'élever un enfant autiste, mais aussi sur les dernières avancées en matière d'accompagnement.

À ses côtés : l'actrice Laëtltla Milot qui Interprète une maman d'enfant autiste dans "Pour te retrouver", Samuel Le Bihan acteur, lui-même papa d'une fille autiste et co-fondateur d'Autisme lnfo Service, Isabelle Rolland présidente de l'association Autistes Sans Frontières et Richard Delorme, responsable du centre d'excellence pour l'autisme et les troubles du neurodéveloppement et du service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent de l'hôpital Robert Debré à Paris.

23:10 « Enfant autiste, et après ? »



Hélios, Valentin, Paul, Antoine et Nicolas ont un point commun. Ils souffrent tous d"un trouble autistique, certains sont autistes Asperger, d'autres atteints de formes plus lourdes. L'équipe de ce document les ont rencontrés Il y a quelques années déjà. À l'époque, leur prise en charge était compliquée. Leurs familles étalent souvent à bout de souffle, démunies. Si certaines avaient encore l'énergie de trouver des solutions, d'autres avaient baissé les bras.

L'équipe du documentaire est retournée prendre de leurs nouvelles. Comment la situation a-t-elle évolué ? Les familles ont-elles trouvé les solutions qu'elles cherchaient tant ? Les nouvelles méthodes d'accompagnement développées ces dernières années ont-elles permis à ces enfants et jeunes adultes de progresser dans leur langage, le rapport à l'autre et dans leur quête d'autonomie ?