“Meurtres au Mont Saint-Michel” samedi 15 janvier sur France 3 avec Anthony Delon et Juliet Lemonnier

Samedi 15 janvier à 21:05, France 3 vous proposera de découvrir un nouveau volet de la collection “Meurtres à...” qui se déroulera au Mont Saint-Michel avec Anthony Delon et Juliet Lemonnier.

L'histoire en quelques lignes...

Le Père Florentin, prêtre exorciste de l'Abbaye du Mont-Saint-Michel, reçoit la visite d'Antoine Riberio. Ce conducteur de travaux a le sentiment d'être possédé par le diable depuis qu'il a découvert un squelette enfoui sous son chantier. Hanté par l'idée d'avoir libéré les forces du Mal, il demande au curé de pratiquer un exorcisme afin d'apaiser ses angoisses. Mais quelques instants plus tard, on retrouve le cadavre de Ribeiro, le crâne transpercé de part en part, comme celui du Prélat Aubert, créateur du Mont-Saint-Michel, en l'an 709 !

La Capitaine Sophie Maliquot et son coéquipier Nathan héritent de cette étrange affaire où se mêlent exorcisme, vengeance et révélations familiales…

Avec : Anthony Delon (Père Henri Florentin), Juliet Lemonnier (Sophie), Benoît Michel (Nathan), Catherine Marchal (Rosine), Jacqueline Corado (Maria Ribeiro), Cédric Chevalme (Christophe Caron).

À la suite de cet inédit, France 3 vous proposera de voir ou de revoir “Meurtres à La Rochelle” avec Philippe Caroit et Dounia Coesens.

Lorsqu'un homme d'affaires rochelais est retrouvé pendu dans la tour Saint-Nicolas, la lettre "A" comme avarice tracée au sang sur son front, la ville croit retourner au pire temps de son histoire, terreau sanglant de la légende des 7 moines, des catholiques exécutés par les forces protestantes rochelaises au XVIIe siècle. Depuis, cette malédiction incarne la main du jugement dernier sur Terre ou plutôt dans la région de La Rochelle...

C'est le Capitaine Raphaël Weiss qui est chargé de l'affaire sous les ordres de sa fille Justine Balmont, venue spécialement de Bordeaux, après deux années de silence et vingt années de non-dits.

Cette enquête va tendre encore plus les relations entre Justine et Raphaël, surtout lorsque la jeune femme va découvrir les secrets de la vie de son père, et notamment sa part d'ombre qui pourrait bien avoir fait de lui un assassin...