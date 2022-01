“Le prix de la trahison” avec Mimie Mathy & Mathieu Delarive, samedi 22 janvier sur France 3

Après les succès des deux précédents films “Le prix de la vérité” et “Le prix de la loyauté”, Mimie Mathy reprend son rôle du Capitaine Marie Jourdan dans un troisième opus, “Le prix de la trahison” à découvrir samedi 22 janvier à 21:10 sur France 3.

L'histoire en quelques lignes...

C’est à Angoulême où elle vit que Marie Jourdan a convié son ami Paul Danceny à fêter son 35e anniversaire de mariage. Malheureusement, la fête est brutalement interrompue par des policiers qui viennent arrêter son fils Alex, marié et père d’une petite fille, pour le meurtre de sa maîtresse, une journaliste locale… Ce n’est que le début de la descente aux enfers pour Marie dont le tableau familial idéal est de plus en plus lacéré par les révélations de l’enquête.

Outre la liaison extra-conjugale de son fils, Marie va découvrir que son mari a financé son nouveau restaurant avec de l’argent sale appartenant à son ennemi juré, un homme d’affaires sulfureux. Avec l’aide de Danceny, Marie va découvrir que son fils et son mari sont tombés dans un piège tendu par quelqu’un fermement décidé à détruire sa famille.

Entre trahisons et secrets, la famille Jourdan ne sortira pas indemne de ces trois jours de cauchemar.

Avec : Mimie Mathy (Marie Jourdan), Mathieu Delarive (Paul Danceny), Juliette Chêne (Louise Jourdan), Patrick Raynal (Pierre Jourdan), Mathieu Coniglio (Alex Jourdan) , Cécilia Cara (Sandra Jourdan), Rémi Bichet (Franck Neuville), Fabrice Deville (Josselin Delmont)...