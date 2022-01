“Les particules élémentaires” : fiction adaptée du roman de Michel Houellebecq diffusée lundi 31 janvier sur France 2

Lundi 31 janvier à 21:10, France 2 diffusera la fiction inédite en deux parties “Les particules élémentaires”, adaptation du roman culte de Michel Houellebecq, monument de la littérature contemporaine, qui dresse une satire féroce et bouleversante de la société moderne minée par la solitude et l'individualisme.

L'histoire en quelques lignes...

2009. Michel Djerzinski, chercheur de génie spécialisé dans la biologie moléculaire, disparaît mystérieusement en Irlande. Ses dernières découvertes auraient ouvert la voie à un bouleversement majeur dans l'histoire de la génétique humaine.

C’est l’occasion d’un plongeon vertigineux dans le temps où l'on découvrira son demi-frère Bruno, jouisseur torturé qui rencontrera l'amour dans un camping post soixante-huitard, Janine, la mère de Bruno et Michel, une ancienne hippie qui a toujours refusé d'élever ses enfants de manière conventionnelle, et Annabelle, dont Michel s'éprendra enfant.

Avec : Guillaume Gouix (Bruno Clement), Jean-Charles Clichet (Michel Djerzinski), Pascale Arbillot (Janine Luciani), Déborah François (Annabelle Wilkenning), Michel Vuillermoz (Louis Duplessis), Patrick Mille (Serge Clement), Liliane Rovere (Marie Djerzinski), Milan Cerisier (Bruno, 12 ans), Cyrille Mairesse (Annabelle, 12 ans), Ferdinand Redouloux (Michel, 12 ans)​.

Note d'intention des producteurs, Edouard de Vesinne et Thomas Anargyros

Les Particules élémentaires est le deuxième roman de Michel Houellebecq et, très vite, il a atteint un statut de livre culte et son auteur, celui d’écrivain majeur de son époque.

À sa sortie en 1998, le livre s'est vendu à 400 000 exemplaires en France et a obtenu la récompense du meilleur livre de l’année.

Mais il a connu aussi un succès considérable à l'étranger, et tout particulièrement en Allemagne, avec plus de 200 000 exemplaires vendus. Depuis, Houellebecq est devenu l'auteur français de littérature le plus lu dans le monde.

Les Particules élémentaires raconte le destin croisé de deux frères Michel et Bruno, livrés à leur sort par leur mère Janine partie vivre la révolution sexuelle en Californie.

Par leur parcours familial et sentimental chaotique, ils illustrent de manière tragique et drôle la société contemporaine et l’impossible quête de l’amour vrai.

Michel, docteur en biologie et incapable d’aimer, ne se consacre qu’au travail, et ses découvertes vont bouleverser la face de l’humanité.

Bruno, de son côté, s’adonne à une quête désespérée du plaisir sexuel jusqu’à ce qu’une inconnue à la bouche hardie lui fasse entrevoir la possibilité pratique du bonheur.

C’était un défi d’adapter en 120 minutes une fresque dense se déroulant sur presque 40 ans.

Tout en procédant à des aménagements de structure, Gilles Taurand a conservé dans son scénario la substance du roman de Houellebecq et sa tonalité féroce, profondément bouleversante. Antoine Garceau a remarquablement donné vie à ce texte par ses choix de mise en scène audacieux et sa direction d'acteurs sensible.