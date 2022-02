“Qu’est-ce qu’elle a ma famille ?” : soirée spéciale sur la GPA, mercredi 9 février sur France 2

Mercredi 9 février à partir de 21:10, France 2 proposera une soirée spéciale continue autour de la GPA, avec une fiction, un débat et un documentaire inédits.

France 2 propose une grande soirée spéciale autour de la GPA (gestation pour autrui), s’articulant autour de la fiction “Qu’est-ce qu’elle a ma famille ?” inspirée du livre de Marc-Olivier Fogiel, un débat présenté par Julian Bugier et le documentaire infrarouge « PMA-GPA, les enfants ont la parole »…

21:10 “Qu’est-ce qu’elle a ma famille ?”



Céline et Mathieu, couple de trentenaires agriculteurs, préparent activement la venue de Mme Rouart, l’assistante sociale, dans leur ferme. Cela fait maintenant cinq ans que leur première demande d'adoption a été faite et qu’ils se battent sans relâche pour accueillir un enfant. Céline, la quarantaine approchant, se rend bien compte que le compte à rebours s’accélère… Mais Mme Rouart n’a qu’une option à leur soumettre : l’adoption d’un enfant « polyhandicapé ».

Emplie de désespoir, Céline s’en prend violemment à l’assistante sociale, qui reste de glace. Avant de partir, la stagiaire de Mme Rouart leur glisse rapidement les coordonnées de l'un de ses amis, Darius. Celui-ci a eu recours à une autre solution avec son conjoint Julien : la GPA. Céline est clairement réticente à cette idée, mais Mathieu va la convaincre d’aller au moins le rencontrer pour échanger à ce sujet…

Avec : Sofia Essaïdi (Céline), Malik Zidi (Mathieu), Benjamin Siksou (Julien), Roby Schinasi (Darius), Patrick D'assumçao (Éric), Guilaine Londez (Agnès), Christiane Millet (Aline), Jennie-Anne Walker (Kelly), Bruno Sanches (Benjamin)...

22:45 Débat



La fiction sera suivie d'un débat en plateau présenté par Julian Bugier pour s'interroger sur la Gestation Pour autrui en France (60 mn) : Gestation pour autrui: le combat des familles.

Grâce aux témoignages de parents, de familles et aux avis de spécialistes, nous nous poserons les questions qui font débat sur cette pratique interdite dans notre pays :

Qui sont ces parents qui ont recours à la gestation pour autrui ?

Quels sont les défis à surmonter ?

Quelles sont les conséquences pour les enfants nés à l’étranger de femme porteuse ?

Peut-il exister une gestation pour autrui qui respecte les exigences éthiques de ses opposants ?

Est-ce une marchandisation du corps des femmes porteuses ?

Comment la gestation pour autrui est-elle encadrée à l'étranger

23.40 Document Infrarouge - « PMA-GPA, les enfants ont la parole »

Âgés de 8 à 20 ans, vivant en France et en Belgique, des enfants racontent leur conception, leur vie de famille, le regard des autres et leur vision de l'avenir.

Certains dénoncent la dureté du regard des adultes, d'autres évoquent leurs droits et leur rapport au donneur. Filmés à hauteur d'enfant, les échanges sont vifs, instructifs et intenses.

Qu'est-ce que la normalité ? Quel est le regard des autres ? Une relation avec sa mère porteuse est-elle possible ? Que signifie, pour eux, l'éventuelle absence d'un père ? Quelle vision ont-ils de leur donneur ? Qu'est-ce qu'une famille pour eux ? Et comment ces enfants et ados ont-ils envie de construire leur vie plus tard ?

Autant de questions abordées par les enfants dont la parole est une contribution aux débats liés au projet de loi de bioéthique et une possibilité pour eux d'écrire leur propre histoire...