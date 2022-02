Inédit : « 100 jours avec les gendarmes de Béziers », épisode 1 mercredi 9 février sur RMC Story

Mercredi 9 février à 21:05, RMC Story diffusera le premier épisode de la série documentaire inédite « 100 jours avec les gendarmes de Béziers » réalisée par Guillaume Comtet, Cassandre Mallay et Hadrien Claveau.

L'Hérault, un département de plus d'un million d'habitants qui fleure bon le soleil et la féria. Mais dans l'envers du décor, c'est une région parmi les plus pauvres de France. Dans ce climat, la délinquance se multiplie chaque jour : entre agressions, cambriolages et fous du volant, les forces de l'ordre sont en alerte.

Dans ce premier épisode, les réalisateurs du documentaire ont suivi pendant plusieurs semaines les gendarmes de la compagnie de Béziers. 200 militaires au contact de la population. Notamment ceux de la brigade de Valras, confrontés à des conflits de voisinage ou des affaires de vols, plus de 75 par jour sur le département.

Les réalisateurs de ce documenaire sont aussi allés à la rencontre de l’unité d’intervention du PSIG, des hommes en noir spécialisés dans les opérations de nuit. Une unité confrontée chaque semaine à des violences conjugales ou des soirées qui dégénèrent sur fond de drogue ou d’alcool.

Plongez dans le quotidien mouvementé des gendarmes du Sud.

Découvrez le premier épisode de cette nouvelle série documentaire, mercredi 9 février à 21:05 sur RMC Story.