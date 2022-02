“Le crime lui va si bien” : nouvel inédit vendredi 18 février sur France 2 avec Claudia Tagbo (vidéo)

Après le succès des deux derniers épisodes qui avaient réuni plus de 6,4 millions de téléspectateurs l'année dernière, retrouvez la capitaine Gaby Molina interprétée par Claudia Tagbo dans deux nouveaux épisodes de la fiction “Le crime lui va si bien”.

Note d'intention des producteurs Olga Vincent et Stéphane Kaminka

“Le crime lui va si bien” revendique le droit à la légèreté́ et à la fantaisie. Cette collection de comédies policières veut tendre un miroir sur la France d’aujourd’hui, et porter un regard vrai et sincère sur cette singulière ruralité située entre ville et campagne.

La part belle est, ici, faite aux femmes : Gaby (Claudia Tagbo) possède la singularité d’être à la fois flic et paysanne. Franche, directe, déterminée en toutes circonstances, elle a des méthodes bien à elle qui la font souvent flirter avec l’illégalité. Céline (Hélène Seuzaret), sa co-équipière, est une fille droite et respectueuse des règles, mais à la personnalité complexe, ce qui l’amène paradoxalement à faire preuve d’audaces inattendues. Un match entre deux forts tempéraments qui, dans cette comédie de caractères, s’affrontent souvent sur les moyens mais s’allient sur l’essentiel : résoudre leur enquête !

Le premier volet inédit sera diffusé vendredi 18 février à 21:10 sur France 2.

Épisode 4 Mauvais rôle

Dix ans que Gaby n’avait pas revu Antoine, son ex-mari et père de son fils.

C'est sur le plateau de tournage d’une série policière, dont il est le comédien principal et Gaby la conseillère technique, que les retrouvailles mouvementées ont lieu.

Mais lorsque Gaby et Céline découvrent sur une décharge le cadavre mutilé d’une joueuse de poker, très vite la fiction va rejoindre la réalité …

Avec : Claudia Tagbo, Hélène Seuzaret, Bruno Lochet, Julien Ratel, Laurent Manzoni.

Avec la participation de Stéphane Debac et Anne Suarez.

Le second volet inédit sera diffusé vendredi 18 février.