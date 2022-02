“Le crime lui va si bien” : nouvel inédit vendredi 25 février sur France 2 avec Claudia Tagbo (vidéo)

Vendredi 25 février à 21:10, France 2 diffusera un nouvel inédit de la fiction “Le crime lui va si bien” avec Claudia Tagbo dans le rôle de la capitaine Gaby Molina.

Note d'intention des producteurs Olga Vincent et Stéphane Kaminka

“Le crime lui va si bien” revendique le droit à la légèreté́ et à la fantaisie. Cette collection de comédies policières veut tendre un miroir sur la France d’aujourd’hui, et porter un regard vrai et sincère sur cette singulière ruralité située entre ville et campagne.

La part belle est, ici, faite aux femmes : Gaby (Claudia Tagbo) possède la singularité d’être à la fois flic et paysanne. Franche, directe, déterminée en toutes circonstances, elle a des méthodes bien à elle qui la font souvent flirter avec l’illégalité. Céline (Hélène Seuzaret), sa co-équipière, est une fille droite et respectueuse des règles, mais à la personnalité complexe, ce qui l’amène paradoxalement à faire preuve d’audaces inattendues. Un match entre deux forts tempéraments qui, dans cette comédie de caractères, s’affrontent souvent sur les moyens mais s’allient sur l’essentiel : résoudre leur enquête !

Épisode 5 Deux pour le prix d’un

Alors qu’elle enquête sur la mort suspecte d’une jeune fille retrouvée dans un camion frigorifique, Gaby est mise à pied par sa hiérarchie pour avoir participé à une manifestation de paysans en colère.

Profitant de cette période de chômage involontaire, elle se fait engager sous une fausse identité dans un supermarché où se cache selon elle la vérité sur cette affaire. Mais caissière n'est pas un métier de tout repos…