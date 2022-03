“Elle m'a sauvée” : soirée consacrée aux violences conjugales mardi 29 mars sur M6 (vidéo)

Mardi 29 mars à partir de 21:10, M6 proposera une soirée spéciale consacrée aux violences conjugales qui débutera avec la diffusion de la fiction “Elle m'a sauvée” qui raconte l'histoire terriblement vraie de Julie Douib et Laura Rapp.

Il y a 3 ans, le 3 mars 2019, Julie Douib décédait sous les coups de son conjoint…

Depuis ce féminicide, près de 350 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en France. Laura Rapp aurait pu faire partie de cette liste mais son appel à l’aide sur les réseaux sociaux l’a sauvée.

M6 s’engage et propose une soirée spéciale contre les violences faites aux femmes qui se déroulera comme suit :

21:10 “Elle m'a sauvée”

Dans la nuit de 16 au 17 avril 2018, après plusieurs années de violences conjugales, Laura Rapp trouve enfin le courage de porter plainte : son conjoint a tenté de l’étrangler sous les yeux d’Alice, leur fille de deux ans.

Après un an de détention provisoire pour tentative d’homicide, son ex-conjoint est remis en liberté dans l’attente du procès et placé sous contrôle judiciaire qu’il enfreindra à plusieurs reprises. Sourde au danger que courent les deux victimes dont elle ignore les appels à l’aide, la justice ne lui laisse pas le choix. Le 14 mai 2019, quelques semaines après le décès de Julie Douib, elle lance un SOS sur Twitter :

Je ne sais pas si je vais mourir demain, je veux juste être entendue. Protégez-moi, protégez ma fille jusqu’au procès.

Menacée et battue par son ex-conjoint depuis de nombreux mois, Julie Douib, 34 ans, maman de deux jeunes enfants, était allée porter plainte de nombreuses fois. Elle répétait régulièrement aux policiers et à ses amis : « Il va me tuer » ... Le 3 mars 2019, il y a 3 ans, Julie était abattue par son ex-compagnon à L’île Rousse en Haute-Corse. Ce décès, 30e féminicide de 2019 allait déclencher une vague d’indignation dans tout le pays et entraîner la création du Grenelle contre les violences conjugales.

Avec : Juliette ROUDET (Laura Rapp), Laura Sepul (Julie Douib), LIO (Maître Nathalie Tomasini), Clément Manuel (Éric), Gaël Maleux (Tony), Claude Semal (François).

23:05 De la fiction à la réalité

A l’issue du téléfilm “Elle m'a sauvée” et dans le cadre de la soirée « De la fiction à la réalité », Nathalie Renoux recevra en plateau les principaux protagonistes de ces deux affaires dont Laura Rapp, la jeune femme rescapée d’une tentative de meurtre par son ex-conjoint et Lucien Douib le père de Julie Douib, assassinée par son ancien compagnon.

23:25 Laura, au nom des femmes

Après les coups et les menaces, l’appel à l’aide sur Twitter, l’exposition dans les médias, nécessaire mais aussi lourde à porter, une autre épreuve attend Laura Rapp : faire face à son ex-conjoint et bourreau au procès pour tentative de meurtre à la Cour d’Assises de Nanterre... Son combat pour sa fille et pour elle-même va plus loin aujourd’hui : elle se bat aussi pour dénoncer les manquements des institutions et pour l’avenir des enfants de parents violents.

Un documentaire inédit réalisé par Ionut Teianu et Olivier Pighetti.