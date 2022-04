“Ils s'aiment... enfin presque” de Muriel Robin & Pierre Palmade, lundi 18 avril sur TF1 (vidéo)

Lundi 18 avril à 21:10, TF1 diffusera la fiction inédite de Muriel Robin et Pierre Palmade “Ils s'aiment... enfin presque”. Découvrez les premières images inédites.

Suite au succès de l’adaptation des sketchs de Muriel Robin dans “I Love you coiffure” en 2020, TF1 vous invite à découvrir une nouvelle fiction adaptée cette fois de la pièce de théâtre “Ils s’aiment” de Muriel Robin et Pierre Palmade, dont on célèbre le 25e anniversaire cette année.

Pour l’occasion, découvrez des couples inédits et de nombreux seconds rôles prestigieux qui revisiteront en fiction le spectacle culte pour la première fois !

L'histoire en quelques lignes...

Dans leur immeuble parisien, suivez les histoires entremêlées de cinq couples et de leur entourage au fil des quatre saisons de l’année. Qu’ils soient en ménage, séparés ou divorcés, ils vont faire apparaître au grand jour les bons et les mauvais côtés de la vie à deux : Le consentement au mariage, l’épreuve de la belle-famille, les disputes du quotidien, les jalousies, l’amitié, les mensonges, les infidélités, les petites incompréhensions…

La vie, en quelque sorte !

Avec : Muriel Robin, Pierre Arditi, Carole Bouquet, Pierre Palmade, Michèle Laroque , Arnaud Ducret, Audrey Fleurot, Michaël Youn, Claudia Tagbo, Florent Peyre.

Ainsi que : François Berléand et Julie Depardieu.

Et avec la participation de : Line Renaud, Anne Le Nen, Frédérique Bel, Norman, Rayane Bensetti, Hugues Aufray, Nikos Aliagas, Claire Nadeau, Nicole Calfan, Tom Villa, Elie Semoun, Jean-Pierre Pernaut, Nathalie Marquay-Pernaut, Bénabar, Julie Ferrier.

À la suite de la diffusion de cette fiction inédite, TF1 vous proposera de voir ou de revoir “I Love you coiffure” à partir de 23:10.