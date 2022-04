“Poulets grillés” : fiction inédite avec Barbara Cabrita mardi 26 avril sur France 3 (vidéo)

À découvrir mardi 26 avril à 21:10 sur France 3, la fiction inédite “Poulets grillés” librement inspirée du roman de Sophie Hénaff avec Barbara Cabrita.

L'histoire en quelques lignes...

Flic star de la BRI de Lyon, déchue à la suite d'une grave erreur, la commandante Anne Capestan se voit confier la tête de la mystérieuse « 4e brigade » : une unité dans laquelle sont transférés tous les alcooliques, dépressifs et autres inadaptés qui encombrent les services de police.

C’est pourtant avec son équipe de bras cassés que la commandante va se trouver en position de résoudre l’enquête la plus importante du moment, une affaire mêlant plusieurs braquages, un as du déguisement et le meurtre inexpliqué d’un bichon maltais.

Avec : Barbara Cabrita (Anne Capestan), Marie-Armelle Deguy (Eva), Hubert Delattre (Lebreton), Marie Petiot (La poisse), Mohamed Belhadjine (Max), Janis Abrikh (Zac), Joyce Bibring (Cécile), Jean-Michel Lahmi (Buron), Nathalie Besançon (Liliane)...

Et avec Samuel Labarthe dans le rôle de Weber.