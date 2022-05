“La Doc et le Véto” : nouvel inédit mardi 17 mai sur France 3 avec Michel Cymes et Dounia Coesens

Après le succès du premier épisode qui a rassemblé 5,1 millions de téléspectateurs en mars 2021, le duo “La Doc et le Véto” (Dounia Coesens et Michel Cymes) revient pour une nouvelle aventure « Partir et revenir » qui sera diffusée mardi 17 mai à 21:10 sur France 3.

Dans cet épisode, Emma et Pierre sont confrontés au cambriolage de leurs cabinets respectifs par trois adolescents du village. Le comportement de ces jeunes désœuvrés s'oppose aux aspirations d’Inès, jeune fille de la ville qui s’épanouit au contact de la nature et effectue un stage dans le cabinet vétérinaire de Pierre Josset. À la croisée des vies de ceux qui veulent partir et de ceux qui tentent de s'enraciner, la doc et le véto ont fort à faire pour réconcilier les habitants de Valerande-les-Chantelle. Avec : Michel Cymes (Pierre Josset), Dounia Coesens (Emma Colin), Anta Ounoughi (Ines Bosman), Garris Lloret (Killian Vilar), Lucas Noël (Thomas Pouzat), Laëtitia Maisonhaute (Suzanne Hopper).

0 Partages



Partager