“L'affaire Annette Zelman” en tournage pour France 2 avec Ilona Bachelier

À l'occasion de la commémoration de la rafle du Vel' d'Hiv en juillet 1942, France Télévisions tourne une fiction adaptée du livre de Laurent Joly : “L'affaire Annette Zelman”.

Cette fiction retrace l'histoire vraie d'Annette Zelman, jeune Française « coupable » non seulement d’être juive, mais d’oser aimer et être aimée par un Français non juif.

L'histoire en quelques lignes...

Paris, 1942. Annette a 20 ans, Jean est à peine plus âgé, ils s’aiment et l’avenir leur sourit.

Mais la déportation des juifs de France va bouleverser leur destin.

Contrariés à l’idée que leur fils unique épouse une juive, les parents de Jean Jausion décident d'écarter la jeune Annette Zelman… et la dénoncent à la Gestapo.

La machine est lancée, c’est trop tard. Annette est déportée à Auschwitz le 22 juin 1942...

Inspirée d’une histoire vraie, l’histoire de nos jeunes amants éclaire de manière frappante comment la collaboration d’État et la délation ordinaire ont facilité la mise en œuvre de la « solution finale ».

Le tournage a débuté le 16 mai dernier et se déroule jusqu'au 17 juin en Île-de-France et à Nancy.

Avec : Ilona Bachelier (Annette), Vassili Schneider (Jean), Julie Gayet (Christiane Jausion), Laurent Lucas (Hubert Jausion), Guilaine Londez (Kaïla), Daniel Cohen (Moishe)...