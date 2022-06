“Meurtres dans le Morvan” avec Virginie Hocq et Bruno Wolkowitch vendredi 24 juin sur France 3

Le Morvan et son histoire sociale sont au coeur de cet épisode de la collection “Meurtres à” réalisé par Simon Astier à voir ou à revoir vendredi 24 juin à 21:10 sur France 3.

L'histoire en quelques lignes...

Amélie Florot, une avocate parisienne, est retrouvée noyée dans la fontaine Sainte Agathe, lieu de pèlerinage historique des célèbres nourrices morvandelles. Originaire de la région, la jeune femme n'y était pas revenue depuis 25 ans.

Pour les deux enquêteurs, Maud Perrin, lieutenant de gendarmerie et fille d'éleveur bio de la région et Julien Demarcy, arrivé en renfort de Dijon, le mystère s'épaissit lorsqu'ils découvrent que Charlotte Florot, la grand-mère de la victime ... est morte noyée au même endroit 80 ans plus tôt !

Malédiction familiale ou coïncidence macabre ? Pour tirer au clair cette affaire, les enquêteurs plongent au coeur d'une rivalité qui oppose deux familles locales, les Sénéchal et les Florot depuis plusieurs décennies.

Avec : Virginie Hocq (Maud Perrin), Bruno Wolkowitch (Julien Demarcy), Daniel Russo (Capitaine Lefevre), Constance Dolle (Elsa Moreau), Jean-François Stévenin (Charles Sénéchal), Benjamin Pénamaria (Aurélien Florot).