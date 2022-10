Les films de Noël diffusés sur TF1 du 31 octobre au 4 novembre 2022

À l'approche des fêtes de fin d'année, les traditionnels « Films de Noël » sont de retour l'après-midi sur TF1. Voici la programmation de ces films, du lundi 31 octobre 2022 au vendredi 4 novembre 2022.

Lundi 31 octobre 2022

13:55 Un Noël saupoudré d'amour

Molly s’apprête à partir passer Noël à Hawaï avec son père. Elle apprend qu’elle doit faire une escale dans la petite ville où a grandi sa mère. Ce temps d'arrêt finit par s’allonger…

15:40 Coup de foudre pour l'apprenti du Père Noël

Charity Jones travaille pour le Times Square Journal et se voit assigner son premier article important : un sujet sur Erik Gallagher, fondateur de l'association caritative A.J.C. qui organise douze événements festifs autour de Noël avant le 25 décembre ainsi qu'une distribution de cadeaux le jour "J". Ces cadeaux peuvent représenter une somme totale avoisinant plusieurs millions de dollars. Charity est chargée de découvrir comment ces cadeaux sont financés. Erik Gallagher va lui prouver que la magie de Noël existe bien au-delà de l'enfance et que rien ne se cache derrière les cadeaux distribués, à part le Père Noël lui-même. Charity commence à croire à nouveau en l'inexplicable magie des fêtes et écrit son article en vantant la bonté et la générosité du fondateur d'A.J.C.

Mardi 1er novembre 2022

13:55 Prochain arrêt, Noël



Angie, jeune médecin qui exerce à New York, s’apprête à fêter Noël seule. En prenant le train pour rentrer chez elle, elle se retrouve transportée dix ans avant, en train de fêter Noël en famille avec Tyler, son amoureux d’alors.

15:40 Le médaillon de Noël



Christine Eisley, une mère célibataire qui lutte pour joindre les deux bouts, a emménagé il y a quatre mois à Wilsonville, une charmante petite ville du Vermont. Un matin, elle sauve la vie d’une dame, victime d'une crise cardiaque. En la secourant, elle égare un médaillon représentant l’étoile polaire, qui lui vient de son père qu’elle n’a jamais connu. Un jour, Christine arrive en retard au restaurant où elle travaille, se fait renvoyer et se rend compte qu’elle a perdu son précieux médaillon. A trois semaines de Noël, le sort semble s’acharner contre elle quand elle apprend que son ex-mari veut obtenir la garde de leurs enfants, Zach et Kelly, et qu’elle va en plus se faire expulser de sa maison. Mais Judy Wilson, la dame dont Christine a sauvé la vie, charge Jason, son petit-fils, de retrouver la jeune femme. Quand Christine ne cesse de croiser ce dernier, elle pense au début que le jeune homme l’espionne pour le compte de son ex-mari...

Mercredi 2 novembre 2022

13:55 La merveilleuse boutique de Noël

Belinda est envoyée à Santa Fe par son entreprise afin de négocier l'acquisition de La Casa de Milagro, une société de décorations de Noël gérée par la famille Ortega. Lors de son arrivée, elle est accueillie par Tony, l'homme d'affaires de la famille. Alors qu'ils apprennent à se connaître à travers leurs négociations, Tony et Belinda réalisent que leur rencontre pourrait non seulement bouleverser leur vie professionnelle, mais aussi leur vie personnelle.

15:40 Noël a cappella



David Morales, directeur d'un lycée de l'Arizona et père célibataire, a perdu l'esprit de Noël il y a quelques années après le décès de sa femme pendant les vacances. Aujourd'hui, il est prêt à tout pour éviter de se retrouver désœuvré au moment de Noël. Il travaille donc comme chauffeur-livreur pendant les vacances. Mais cette année, sa fille Noane, âgée de 14 ans, et sa sœur Marissa, qui vit chez lui, sont déterminées à aider David à retrouver l'amour grâce aux rencontres en ligne. Celui-ci, au cours de sa tournée, tombe un jour sur Sophie, musicienne pleine d'esprit, qui aide son père à vendre de vieux jouets. Aussitôt, la magie opère. Sophie aide Noane et la chorale du lycée de Pinestar à mettre au point le concert de fin d’année du lycée…

Jeudi 3 novembre 2022

13:55 Un prince en cadeau

Lindsay est une jeune femme dynamique qui gère l’antenne new-yorkaise de la fondation Cœurs en fête. A l’occasion du centième anniversaire de la fondation, elle est invitée par le royaume de Vénessia afin d’assister à un gala. Elle se retrouve avec deux autres responsables d’antennes et apprend qu’ils sont en lice pour remplacer le responsable international de la fondation, qui part en retraite. Elle apprend à connaître Aiden, le prince héritier. Durant les préparatifs du gala, Lindsay ne manque pas d’initiatives et d’idées. Le prince héritier tombe amoureux d’elle. Mais comment faire accepter cet amour alors que les traditions doivent être respectées ? La magie de Noël opèrera-t-elle ? L’amour vaincra-t-il ?

15:40 Un fiancé à louer pour Noël

Molly Hoffman est une jeune chef d’entreprise qui a créé une application de rencontre pour permettre à des professionnels célibataires de se rendre en couple à des événements. Pour convaincre un nouvel investisseur, Molly s’inscrit sur l’application et rencontre Jeff. Malgré des débuts houleux, leur binôme fonctionne à merveille et une attirance mutuelle s’installe. Molly a caché à Jeff qu’elle avait créé l’application. Quand celui-ci découvre la vérité, il est blessé et s’éloigne.

Vendredi 4 novembre 2022

13:55 Il faut sauver la maison de Noël

Margot revient passer Noël au Cap Cod dans la maison de vacances de sa famille. Leurs parents étant décédés, son frère et sa sœur ont pris la décision de vendre la demeure. Margot, qui écrit des livres pour enfants, n’a pas les moyens de la racheter. Elle a d'autant plus de mal à accepter leur décision qu'elle a la surprise de retrouver Christian, son ami d’enfance, qui s’est réinstallé dans la région. Celui-ci est devenu un peintre renommé. Margot lui demande de peindre la maison pour sa sœur, dans l’espoir qu’elle change d’avis...

15:40 Une famille cinq étoiles pour Noël

Lucy rentre dans sa maison familiale pour les vacances de Noël, dans la petite ville de Pinewood. Toute la famille est au complet, mais une surprise de taille les attend. Ted, le père, a transformé à grands frais, la maison en chambre d'hôtes. Non seulement ils ne reconnaissent plus la maison, mais Ted est au bord de la faillite et risque de perdre la demeure s'il n'a pas très vite des clients. La rumeur court que Bea Turner, qui tient un guide touristique très influent en ligne, est dans la région. Se voir attribuer 5 étoiles leur ferait une publicité formidable. Lorsqu'une femme se présente avec un pneu crevé et les initiales B.T., toute la famille est convaincue qu'il s'agit de Bea Turner, venue incognito...