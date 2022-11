“La dernière reine de Tahiti” : fiction inédite diffusée sur France 2 lundi 21 novembre 2022 (vidéo)

À l'occasion de l'opération « Cœur Outre-mer » sur France Télévisions, France 2 diffusera lundi 21 novembre 2022 à 21:10 la fiction inédite “La dernière reine de Tahiti” réalisée par Adeline Darraux.

La fiction retrace la vie de la reine Pomare IV entre 1828 et 1845. Une histoire reconstituée qui met en avant la singularité de la personnalité d'Aimata, dernière reine ayant régné à Tahiti. Mariée à 10 ans, couronnée à 14 ans, elle n'a de reine que le titre.

C'est le révérend Pritchard, anglais, protestant, qui commande. Aimata est jeune, c'est une femme libre, païenne, amoureuse, danseuse... Elle ne veut pas devenir reine, elle « ne veut pas prier leur Dieu ». Elle se battra ardemment pour la liberté de son peuple face aux grandes puissances occidentales.

L'histoire en quelques lignes...

Au royaume des lagons, la coutume veut que seuls les hommes puissent devenir rois. La jeune Aimata Pomare va briser cette loi.

Face à l’hostilité de ses semblables, menacée par la convoitise de l’Angleterre et de la France, Aimata, jeune princesse tahitienne, tentera de sauver ses traditions et son peuple afin de lui offrir un destin. C’est ainsi qu’elle deviendra la dernière reine de Tahiti et fera la paix avec la France.

Avec : Tuheï Adams (Reine Aimata Pomare IV), Bernard Le Coq (Pritchard), Alexia Barlier (Miss Madison), Terence Telle (Ariifaaité), Thierry Godard (Bruat), Eddy Kelly (Teva), Teiva Manoi (Chef Tati), Lee Rurua (Mahana), Sam Chemoul (John Darling).

Le tournage et l'accueil du film à Tahiti

Pour le tournage qui s'est déroulé du 10 mars au 8 avril en Polynésie française, la production a fait appel à :

Plus de 50 techniciens hexagonaux et tahitiens et plus de 70 figurants locaux.

Le film a été projeté en avant-première à Papeete le 18 septembre dernier et diffusé sur Polynésie La 1ère le 25 septembre.

À ces deux occasions, les Polynésiens ont réservé à la fiction un accueil exceptionnel. Ils ont ainsi été les premiers à saluer le film.