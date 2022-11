“Le saut du diable 2” avec Philippe Bas lundi 7 novembre 2022 sur TF1 (vidéo)

Après un premier volet diffusé diffusé l'année dernière, “Le saut du diable” est de retour lundi 7 novembre 2022 à 21:10 sur TF1 avec Philippe Bas reprend le rôle de Paul Vilar, un ancien officier des Forces Spéciales.

L'histoire en quelques lignes...

Paul Vilar, ancien des Forces Spéciales, accompagne quatre ados lors d’une immersion en pleine nature. C’est pour lui l’opportunité de transmettre aux jeunes les valeurs de l’Armée et de partager un moment avec Sara, sa fille, qui les accompagne.

Le jour du départ pour la forêt, Paul retrouve la sergente Gabrielle Martinot qui revient d’une mission au Yémen. Elle est fière de ramener dans leur pays d’origine des statuettes d’une valeur inestimable. Lors du bivouac, alors que Paul part chercher du bois pour le feu, les jeunes sont pris en otage par des mercenaires. Les militaires ne peuvent rien faire, Paul est le seul à pouvoir libérer les otages en volant les statuettes avant leur départ de la base militaire.

S’engage alors pour lui une effroyable et sensationnelle course contre la montre au milieu d’une nature sauvage. Pris au piège dans une machiavélique machination orchestrée par un fantôme du passé, Paul Vilar devra faire appel à toutes ses forces pour sauver sa fille, le groupe et son honneur..

Avec : Philippe Bas (Paul Vilar), Maïra Schmitt (Sara Vilar), Benjamin Baroche (Mathias Caron), Robin Migné (Amaury Caron), Sara Mortensen (Gabrielle Martino), Edouard Montoute (Major Petit), Denis Braccini (Antoine Vilar), Jérôme Anger (Colonel Fournier), Karim Belkhadra (Général Brunet), Lorette Nyssen (Nadia), Zoé Heran (Léonie), Scotty Bernard (Wilson), Jean-Stan du Pac (Hugo), Olivia Courbis (Scorpion), Thitsady Voravong (Tao), Hélène Pequin (Aide de camp Général Brunet)...