Les films de Noël diffusés sur TF1 du 7 au 11 novembre 2022

À l'approche des fêtes de fin d'année, les traditionnels « Films de Noël » sont de retour l'après-midi sur TF1. Voici la programmation de ces films, du lundi 7 au vendredi 11 novembre 2022.

Lundi 7 novembre 2022

13:55 Recherche fiancé pour Noël



Merry Griffin est une star des réseaux sociaux qui s’est fait connaître en établissant tout un tas de règles à suivre en amour. Ne trouvant pas l’amour elle-même, elle n’hésite pas à s’inventer un fiancé idéal pour illustrer son propos et en faire un livre digne d’un conte de fées. Sonia Hendricks, la directrice d’une petite maison d’édition, est sous le charme et décide de la publier. Prise à son propre piège, Merry doit trouver une solution de toute urgence pour éviter de voir sa carrière d’écrivaine s’arrêter avant même d’avoir commencé. Darlene, sa meilleure amie, la convie chez ses parents pour les fêtes, à Snowbridge, une petite ville du Vermont, afin de réfléchir à un plan de sauvetage. Les trois femmes sont alors loin de s’imaginer que c’est l’amour qu’elles s’apprêtent à trouver au pied du sapin de Noël et que contre toute attente, il n’existe aucune règle en amour.

15:40 Un voeu d'amour pour Noël



Chaque année, Lucy anime une grande opération caritative pour réaliser les vœux de Noël des habitants de la ville de Elmhurst. Cette fois, Maxine, une petite fille qui a récemment emménagé avec son papa veuf depuis trois ans, exprime le souhait de passer un beau Noël comme avant la disparition de sa maman. Lucy réussit à surmonter en douceur les réticences de Lucas, son papa, pour leur faire passer un joli Noël. Sapin, décorations, biscuits à préparer en famille… Peu à peu, Lucy réussit à dérider Lucas et l’amour s’en mêle. La petite Maxine comprend vite que son véritable vœu est de retrouver le bonheur, pour son papa et elle. Mais pour ce faire, il faudra réussir à concilier le souvenir de Stéphanie, sa maman décédée, et le bonheur qui se présente, sous une forme différente…

Mardi 8 novembre 2022

13:55 P.S Joyeux Noël



Nicole est inconsolable depuis l’accident qui a ôté la vie à Henry, son fiancé, la veille de Noël, l’année précédente. Appréhendant cette nouvelle période de fêtes, elle décide de faire rénover la maison qu’elle devait habiter avec Henry pour la vendre. Sur les conseils de son ami Teddy, elle engage Joe, un charpentier très compétent qui ne tarde pas à se faire adopter par le groupe d’amis de Nicole et Teddy. Après une discussion à cœur ouvert avec son grand-père, Nicole envoie des SMS à Henry et un étrange destinataire lui répond...

15:40 L'ange secret de Noël



A Pine River, chaque année au moment des fêtes de Noël, "Le sapin de l'ange" apparaît pendant la nuit sur la place de la ville. Les habitants écrivent leurs vœux qu'ils suspendent au sapin et un mystérieux bienfaiteur, connu uniquement sous le nom de "L'ange" fait en sorte qu'ils soient exaucés. Rebecca, journaliste et originaire de Pine River, se rend sur place avec sa fille Cassie afin de découvrir l’identité de "L'ange". L’enjeu est important pour elle car si elle la découvre, sa rédactrice en chef lui a promis de lui donner sa propre rubrique.

Mercredi 9 novembre 2022

13:55 Ensorcelée par Noël

Un vœu contraint June, une jeune femme obsédée par sa carrière d’éditrice de livres pour enfants, à accepter toutes les invitations lors de son séjour chez ses parents pour les fêtes. Mais les sentiments du passé sont ravivés quand un ancien amour de jeunesse, Blake, se joint au programme des festivités.

15:40 Le plan parfait du Père Noël



Christina Chance est l'héroïne de sa propre série internet, "Les astuces de Christina Chance", une émission de cuisine qui met en scène sa parfaite petite famille. La marque d'objets du quotidien Love Handles lui propose de devenir leur ambassadrice si elle réalise deux millions d'engagements en diffusant des live "Spécial Noël", durant toute la journée du 24 décembre. Devon, cadre marketing chez Love Handles, arrive par surprise pour assister au tournage. Il est un admirateur de Christina Chance. Mais la "vraie" Christina se révèle bien différente de son personnahge à l'écran et Devon déchante.

Jeudi 10 novembre 2022

13:55 Mariés à Noël



Dans la petite ville de Rose Lake, Leah va avoir 30 ans le jour de Noël, mais cette année, son anniversaire n’est pas à l’ordre du jour. En effet, son frère, Paul, va épouser sa fiancée, Julia, ce jour-là. Les bagages de Julia ont été perdus dans l’avion au retour de Londres et sa magnifique robe de mariée doit être remplacée, tâche ardue car Julia y tenait plus que tout. Les préparatifs du mariage sont d’autant plus compliqués que Paul a acheté en secret à Julia la maison de ses rêves, celle de son enfance, où elle a toujours souhaité se marier. Les amies de Leah insistent pour qu’elle demande une fête pour son anniversaire à ses parents, mais elle souhaite uniquement se consacrer au mariage de son frère. Drew, leur voisin et ami d’enfance, est de passage dans la maison de sa grand-mère, entre deux missions d’enseignement à l’étranger. Secrètement, Drew est toujours amoureux de Leah et va se charger de lui organiser un anniversaire qu’elle n’oubliera jamais…

15:40 La fiancée de Noël

Suite à une chute accidentelle huit jours avant Noël, Lucy Lovett souffre d’amnésie rétrograde. Quand elle reprend conscience, elle est sur le point de se marier non pas avec l’amour de sa vie, Zach, mais avec un inconnu, Brad. Elle retourne dans sa ville natale, Bedford Harbor, pour retrouver la mémoire, en compagnie d’Anna, son assistante et amie. Elle découvre alors qu’elle en est partie précipitamment deux ans plus tôt.

Vendredi 11 novembre 2022

13:55 Un Noël pour deux : retour à la maison



Jennifer, accompagnée de son fils Simon, rend visite à ses parents pour Noël dans sa ville natale. Cette année, le cœur n'est pas à la fête car son oncle Dave est mort récemment et la famille est contrainte de mettre en vente le cinéma qu'il dirigeait. Jennifer et Simon se démènent pour y projeter un dernier film de Noël avant la vente, soucieux de dire adieu comme il se doit à ce lieu emblématique de la ville où ils ont tant de souvenirs. Heureusement, Jennifer peut compter sur Eric, un ami d'enfance, pour l'aider à effectuer les travaux nécessaires à la réouverture de la salle de cinéma. Elle peut également compter sur sa sœur, Meg, pour gérer son restaurant à Salt Lake City durant son absence.

15:40 Un Noël pour deux : coup de foudre en ville



Encore attristée par la mort de son oncle, Meg décide de passer quelques jours à Salt Lake City chez sa sœur, Jennifer, tandis que celle-ci rentre dans leur ville natale pour être auprès de leurs parents. Meg aide le personnel du restaurant de sa sœur à organiser une grande fête de Noël dans le cadre d'une compétition qui pourrait leur permettre de faire don d'une importante somme d'argent à la banque alimentaire. Meg adore cette nouvelle vie et tombe amoureuse de Joe, le manager du restaurant. Elle est si heureuse qu'elle ne veut plus rentrer chez elle et se demande si son avenir ne se trouve pas à Salt Lake City.