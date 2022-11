Les films de Noël diffusés sur TF1 du 14 au 18 novembre 2022

À l'approche des fêtes de fin d'année, les traditionnels « Films de Noël » sont de retour l'après-midi sur TF1. Voici la programmation de ces films, du lundi 14 au vendredi 18 novembre 2022.

Lundi 14 novembre 2022

13:55 Une proposition de rêve pour Noël



Maria est cheffe à domicile et chauffeur VTC dès qu'elle a un moment de libre. Elle rêve de créer une ligne de food trucks qui servirait de la cuisine du monde, mais elle attend d'avoir les moyens de s'acheter son premier camion. Quelques jours avant Noël, elle conduit Julian Diaz, un beau et brillant avocat qui est aussi un séducteur invétéré, chez ses parents. Sur un malentendu, ces derniers imaginent que Maria est la petite amie de Julian et comme cela peut lui être utile pour accéder à la direction du cabinet d'avocats familial, Julian propose un marché à Maria : si elle accepte de faire semblant d'être sa petite amie, il financera l'achat de son premier food truck. Mais bien sûr, au bout de quelques jours à faire semblant, leurs idées se brouillent et il se pourrait bien que l'amour vienne compliquer les choses !

15:40 Un rôle sur mesure pour Noël



Brooke, une jeune styliste new-yorkaise employée comme retoucheuse dans un grand magasin de luxe, se réjouit à l’idée d’aller passer les fêtes de Noël chez ses parents à Whispering Pines, en Pennsylvanie. C'est l'occasion de leur présenter son fiancé, Ethan, un jeune architecte qui rompt malheureusement avec elle, quelques jours avant le départ. Désemparée, Brooke rencontre Joel, un jeune comédien, lors d’une soirée chez son amie, Megan. Cette dernière est mariée avec Larry, l’agent de Joel. Larry conseille à Joel, qui vient de passer une audition, de partir avec Brooke à Whispering Pines pour explorer son personnage, qui a grandi dans une petite ville ressemblant à celle des parents de Brooke. Megan suggère à Brooke d’engager Joel pour remplacer Ethan, le fiancé architecte auprès des parents de la jeune femme. Brooke en a assez de toujours venir en célibataire. Après quelques hésitations, ils s’embarquent ensemble dans cette aventure. Les parents sont d’emblée conquis par Joel / Ethan, censé adorer Noël. Toutefois, ils se posent des questions. En effet, Joel ne connaît pas les chants de Noël, ni aucune tradition liée à cette fête...

Mardi 15 novembre 2022

13:55 Rejoins-moi pour Noël



Cara et Amy sont sœurs. A Noël, elles ont pour tradition de faire un vœu, qui se réalise toujours. Un an après avoir souhaité rencontrer l’homme de sa vie, Amy prépare son mariage pour le jour de Noël. Suite à une grève de trains, Cara la rejoint en voiture avec un inconnu, dont elle tombe amoureuse. Il lui donne son numéro, mais un inconnu, sans le faire exprès, fait tomber le téléphone de Cara dans les égouts. Cet inconnu est Michael, un journaliste qui déteste Noël, mais il doit écrire un article sur les bons plans pour les fêtes. Cara l’entraîne dans sa passion pour Noël à New York. Cara et Michael apprennent à se connaître et à s’apprécier. Quand enfin le destin la remet en présence de l’automobiliste, Chace, elle se rend compte que son cœur a de nouveau chaviré, mais cette fois pour… Michael.

15:40 Dernière escale avant Noël



Lorsqu’une tempête de neige paralyse Cleveland, Nina, pilote de ligne, se retrouve bloquée au sol et fait la rencontre inattendue de Brady...

Mercredi 16 novembre 2022

13:55 Neuf chatons par Noël

Marilee est la copropriétaire de la clinique vétérinaire qu’elle a ouvert à Miami avec son petit ami, Miles. Pour Noël, elle rentre dans l’Oregon pour rendre visite à sa famille qu’elle n’a pas vue depuis cinq ans. Là-bas, elle rencontre Zachary, son ex-petit ami. Celui-ci trouve un carton rempli de neuf chatons abandonnés devant la caserne de pompiers où il travaille. Avec l’aide de Marilee, il essaie de tous leur trouver une famille avant Noël...

15:40 Neuf vies pour Noël



Zachary, un jeune pompier généreux et investi, est un jeune homme libre, sans attaches, qui ne croit pas en l'amour. Un beau jour, il sauve un chat qui a perdu son maître et décide d'élire domicile chez lui, au grand damn de Zachary, qui ne voit pas comment il pourrait trouver du temps pour s'en occuper. Marilee est une jeune femme sentimentale, douce et généreuse. Elle s'investit à 100% dans ses études, son job d'étudiante et passe le peu de temps libre qui lui reste à faire du volontariat dans un refuge. Elle n'a pas le temps pour l'amour et a décidé de ne fréquenter personne avant d'avoir terminé ses études. Ces deux-là se rencontrent par hasard et, de fil en aiguille, se découvrent. Zachary finit par offrir de l'héberger quelque temps quand elle se retrouve expulsée de son logement. Leurs sentiments vont se développer, mais la réticence de Zachary à s'engager et la volonté de Marilee de ne pas se laisser distraire de ses obligations vont presque les séparer à tout jamais. Heureusement, l'amour saura trouver son chemin...

Jeudi 17 novembre 2022

13:55 Mon elfe de Noël



Holly, publicitaire, aide Jack Kane, un joueur de base-ball professionnel un peu aigri, à découvrir les joies de Noël afin qu’il accepte de devenir le parrain de l’œuvre de charité annuelle organisée par sa famille. Sur la route, à la découverte de la magie de Noël, Holly et Jack vont finalement trouver bien plus que prévu...

15:40 Un Noël magique à Rome



Guide touristique américaine espiègle et passionnée, Angela de Luca vit à Rome depuis plusieurs années. Licenciée la veille de Noël, elle croise le chemin d'un homme d'affaires américain, Oliver Martin, qui souhaite acquérir une entreprise de céramique italienne. Oliver engage Angela pour lui servir de guide touristique car Luigi, le propriétaire de l'entreprise, ne la lui cédera qu'à condition qu'il ait sondé "le cœur et l'âme de Rome". Mais y a-t-il un autre cœur qu'il pourrait gagner ?

Vendredi 18 novembre 2022

13:55 La danseuse étoile de Noël



Natalia, ancienne danseuse étoile, revient dans sa ville natale de Richmond pour travailler comme chorégraphe au sein d’une prestigieuse compagnie de danse, qui prépare le spectacle de Noël : Casse-Noisette. Lors d’une audition pour recruter l’interprète de la Fée Dragée, elle rencontre Vivi, une jeune danseuse d’origine latino et professeur de salsa au studio de danse tenu par ses parents. Les deux jeunes femmes se lient d’amitié et décident de mettre au point une chorégraphie originale. Natalia rencontre également Matteo, l’éclairagiste de la compagnie, qui ne la laisse pas indifférente et la pousse à mettre en avant ses compétences auprès de la directrice de l’académie. Vivi fait la connaissance de Justin, producteur de musique, qui participe à leur projet en proposant une bande-son originale. Le soir de la représentation, Casse-Noisette est un succès et contre toute attente, Natalia est nommée chorégraphe principale de la compagnie par sa directrice, qui lui fait la surprise de présenter la performance de Vivi sur scène, devant un public enthousiaste.

15:40 Coup de foudre au bal de Noël



Mia, talentueuse décoratrice de vitrines pour un grand magasin de Boston, reçoit un appel de son père lui demandant de venir passer le week-end dans le Connecticut pour aider sa sœur à gérer l’organisation du Festival du flocon, dont elle vient de se voir confier la responsabilité. Bien que très prise par son travail en cette dernière semaine avant Noël, Mia accepte et fait la rencontre d’Adam, le petit-fils des créateurs du festival. Cet homme attaché aux traditions va peu à peu se laisser séduire par la jeune femme et ses idées novatrices. Par ailleurs, Mia apprend à se reconnecter avec le charme des Noëls de son enfance.