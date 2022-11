Les films de Noël diffusés sur TF1 du 28 novembre au 2 décembre 2022

À l'approche des fêtes de fin d'année, les traditionnels « Films de Noël » sont de retour l'après-midi sur TF1. Voici la programmation de ces films, du lundi 28 novembre au vendredi 2 novembre 2022.

Lundi 28 novembre 2022

13:55 Duel à Noël chez les Mitchell



Nous retrouvons la famille Mitchell deux ans plus tard... L'année dernière, Mike a voulu voir les choses en grand, se sentant obligé de garder la tradition intacte, mais cela a été un désastre. Du coup, cette année, il ne veut rien faire, rester au calme, en petit comité. Mais c’est sans compter sur Kathleen, qui obtient sa participation à Décos de stars, une émission dans laquelle deux célébrités doivent décorer leur maison pour Noël, suivies de près par les caméras. Une célèbre décoratrice désigne le grand gagnant. Toute la famille meurt d’envie de participer, excepté Mike, et ils doivent fortement insister pour le persuader. Tout va bien jusqu’à ce que la deuxième célébrité déclare forfait. Kathleen a alors l’idée de faire concourir Mike contre Brandon, pour faire une belle rivalité entre frères.

15:40 Noël chez les Mitchell



Alors qu'ils doivent prendre des décisions difficiles, une mère et un père convient leurs deux fils chez eux pour les vacances.

Mardi 29 novembre 2022

13:55 Un Noël de rêve en Suisse



Alex est une jeune architecte ambitieuse qui vit à Chicago. Pour les fêtes de Noël, elle rejoint sa famille en Suisse où sa mère s’est installée pour ouvrir un gîte. La jeune femme apprend que sa mère a également invité Beth, son ex-meilleure amie, et son fiancé, Jesse, qui n’est autre que l’ex-petit ami d’Alex. La jeune femme fait aussi la connaissance de Liam, un employé de sa mère. Elle se rapproche petit à petit de ce père célibataire et de son fils, Gaby.

15:40 Un Noël impérial



Jess Waters, une violoniste, se rend à Vienne pour participer à un concert. Là, elle trouve l'inspiration qui lui a cruellement manqué depuis longtemps et l'amour...

Mercredi 30 novembre 2022

13:55 Un duo magique pour Noël

Averie dirige une pension et mène une vie paisible dans une charmante petite ville. Par le passé, elle était chanteuse et sillonnait le pays de salle de concert en salle de concert avec son petit ami, Jesse. Le duo avait le vent en poupe et une de leurs chansons "It wouldn't be Christmas" était devenu un tube. Mais fatiguée de cette vie d’itinérance, Averie avait quitté Jesse et avait ouvert la pension "L'épicéa bleu" pendant que Jesse avait continué les tournées. Cette année, c’est là que doivent se dérouler les festivités de Noël de la ville. Jesse est en tournée pendant les fêtes. Sans le savoir, il pose ses valises dans la pension d’Averie. Bloqué par les intempéries, il va l’aider à préparer la pension pour les festivités.

Jeudi 1er décembre 2022

13:55 Coup de foudre dans l'allée des sapins



Meg Reilly a un magasin de musique dans l’Allée des Fêtes de Noël, une rue historique du centre de Denver. Mais la rue est menacée de démolition pour y construire des immeubles de bureaux. Avec l’association des commerçants, de ses amis et de sa famille, elle se bat pour sauver l’esprit et la tradition que cet endroit représente pour tous.

15:40 Les biscuits préférés du Père Noël



Une boulangère réunit tous les habitants de son petit village montagnard pour s'opposer au projet d'un promoteur...

Vendredi 2 décembre 2022

13:55 Les incroyables talents de Noël



Claire Rhodes travaille dans l’hôtel de sa famille, situé au lac Tahoe, à la frontière entre le Nevada et la Californie. Elle s’occupe d’organiser toutes sortes d’évènements, mais son favori reste le spectacle de variétés de Noël. Cette année, elle a réussi à faire venir Ashley Burns, la pop star la plus célèbre du moment. Grâce à Ashley, elle va peut-être décrocher le poste de ses rêves : coordinatrice des spectacles dans l’hôtel Emperor de Las Vegas. Malgré tout l’amour qu’elle porte à l’hôtel de sa famille, la véritable passion de Claire est d’organiser des concerts et des spectacles et c’est à Las Vegas qu’elle pourra le faire.

15:40 L'accord parfait de Noël



Enfants, Kate et Patrick étaient amis et vivaient à Boulder, dans le Colorado. Kate était promise à une grande carrière de violoniste. Vingt ans plus tard, Kate passe l’audition de ses rêves à Denver, mais elle se blesse à la main en sortant de l’auditorium. Elle revient passer sa convalescence et les fêtes de Noël chez ses parents, qui ont repris le magasin de musique familial, et c’est Patrick, devenu kinésithérapeute, qui va s’occuper de sa rééducation. Celui-ci passe beaucoup de temps avec son neveu Gabriel, orphelin de père, dont la mère dirige un grand restaurant. Gabriel joue bientôt les Cupidon entre les deux adultes. Gavin veut apprendre le violon, et Kate va convaincre son grand-père Joe, aujourd’hui retraité, de lui donner des cours.