Les films de Noël diffusés du 5 au 9 décembre 2022 sur TF1

À l'approche des fêtes de fin d'année, les traditionnels « Films de Noël » sont de retour l'après-midi sur TF1. Voici la programmation de ces films, du lundi 5 au vendredi 9 décembre 2022.

Lundi 5 décembre 2022

13:55 La formule secrète de Noël



Alors qu’elle est en passe d’obtenir une promotion à Paris, Ellie retourne chez son père quelques jours avant Noël pour l’aider à fabriquer les bougies qui font la renommée de leur entreprise familiale. Elle fait la connaissance de Logan, auteur pour un magazine de voyage, qui s’intéresse aux traditions de Noël en Nouvelle-Angleterre. Il est intrigué par la légende locale du "Couple à la bougie". Ellie et Logan enquêtent alors sur cette histoire et essaient de découvrir si elle aurait un rapport avec les ancêtres d’Ellie…

15:40 Une bague pour Noël



Kendra est journaliste chez Quizzer, un webzine qui publie majoritairement des articles listes et des quiz. Elle veut cependant faire évoluer le journal dans lequel elle travaille et écrire des articles plus fournis. En cherchant la bague de fiançailles perdue de sa regrettée mère, elle trouve une bague lui ressemblant chez un antiquaire. Touchée, elle décide de retracer l’histoire de cette bague...

Mardi 6 décembre 2022

13:55 Le Noël de Cupidon



Durant les fêtes de Noël, Olivia, journaliste, se rend sous couverture à un événement à succès au terme duquel les participants espérent trouver l'amour. Là, elle fait la connaissance de Thomas, un jeune père de famille, veuf.

15:40 Les 12 rendez-vous de Noël



Deux concepteurs de jeux, tous deux en attente d'une promotion, doivent faire équipe pour créer une chasse au trésor romantique sur le thème de Noël dans la ville.

Mercredi 7 décembre 2022

13:55 Noël, mon boss & moi



Annie est une jeune avocate, forte et indépendante, très attachée à ses parents adoptifs et au café qu’ils tiennent depuis toujours dans un petit quartier très soudé. Elle découvre que le bail de l'établissement est résilié car le propriétaire, Holt Entreprises, veut détruire l’immeuble pour construire un grand ensemble moderne. Ne supportant pas cette idée, elle se rend au siège de l’entreprise. William Holt est le fils du directeur de cette société. Il a grandi dans l’opulence, mène une vie facile et ne prend pas très au sérieux son travail. Son père décide de lui adjoindre un avocat en droit des affaires pour le surveiller car ses erreurs leur attirent des ennuis. Annie rencontre William alors qu’il cherche une solution pour échapper à ce chaperon. Le quiproquo va amener William à demander à Annie de faire semblant d’être son avocate pendant une semaine. En échange, il promet de sauvee le Starlight. Dubitative, Annie accepte car elle n’a pas vraiment le choix.

15:40 Une romance de Noël en sucre d'orge

Cate a repris l’entreprise de sa grand-mère, une usine de sucre d’orge et elle fait tout pour perpétuer la tradition familiale. Elle ne voit pas d’un bon œil l’arrivée de Gabriel, consultant en redressement financier, envoyé par le conseil d’administration de la société. Consciente qu’elle doit imposer des changements à l’entreprise, elle envisage de diversifier sa production, mais elle craint de perdre son identité. Au fil des jours, la présence de Gabriel chamboule ses certitudes. De son côté, Gabriel découvre un nouveau mode de vie dans la petite ville de Britewell.

Jeudi 8 décembre 2022

13:55 Noël, toi et moi



Charlotte arrive dans une petite ville du Maine pour y trouver le sapin qui trônera devant la demeure du gouverneur de l’Etat. Par chance, elle en découvre un absolument magnifique. Seul problème : Alma, la fille du couple propriétaire de l’arbre, refuse de le lui céder.

15:40 Il était une fois Noël à Castle Creek



Amelia rêve d'ouvrir un magasin de décoration de Noël, Vic rêve d'établir une chocolaterie, mais tous deux convoitent la même boutique. La rivalité laissera place à la romance quand ils se retrouveront contraints de faire équipe.

Vendredi 2 décembre 2022

13:55 Tous en scène à Noël



Sean Grant, un célèbre chanteur de country, a perdu sa femme Allison, il y a trois ans. Il est le père de Katie, une petite fille passionnée par la musique classique et tout particulièrement par le violon, dont elle joue très bien. Cette dernière a besoin de cours particuliers pour se préparer au récital de fin d'année que donne son école. Entre alors en scène Elizabeth, une violoniste professionnelle new-yorkaise, de retour dans sa ville natale où sa mère, Johannah, vient de mourir. C'était une professeure aimée et respectée, responsable de la section musique de l'école de Katie. Elizabeth et Katie se lient tout de suite d'amitié et une relation amoureuse semble possible entre la jeune femme et Sean. Mais ce dernier prend peur et se referme sur lui, prétextant qu'elle n'a pas respecté leur vie privée. La magie de Noël va-t-elle suffire à effacer les douleurs respectives de chacun et donner lieu à une belle histoire ?

15:40 Noël au château



Pianiste célèbre, Margot passe quelques jours dans la région d'où elle est originaire, souhaitant profiter des fêtes de fin d'année auprès de sa famille. Hasard ou coïncidence, son ancien compagnon, Jackson, se trouve au même endroit au même moment. Ce dernier s'est vu confier la tâche d'organiser un concert au château de la ville. Il propose à Margot de se joindre au projet afin de tenter de monter un spectacle mémorable. Elle accepte volontiers...